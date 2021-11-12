中午截止！第14輪預約「3大疫苗通通有」　5類對象別錯過

▲第14輪疫苗預約今中午截止。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者許若茵／綜合報導

第14輪疫苗預約今中午截止，本輪提供AZ、莫德納疫苗第一劑，以及AZ疫苗已接種第一劑間隔滿8週以上、莫德納疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上、與BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上對象第二劑接種。值得注意的是，除AZ疫苗間隔縮短為8週，莫德納疫苗第二劑間隔也縮短為4週，符合資格的民眾記得預約。→預約網址

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▲第14期預約說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，本次AZ疫苗第二劑提供滿8週以上可接種，意即預約平台顯示第二劑可施打日為11月27日前者均可接種；莫德納疫苗第二劑提供滿4週以上可接種，意即預約平臺顯示第二劑可施打日為12月25日前者均可接種。

第14輪疫苗預約資訊如下：

一、符合資格對象，11月5日下午2時前已意願登記民眾，且符合下列任一條件：

(一) AZ第一劑：18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(二) AZ第二劑：9月18日 (含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/11/13(含)前出生]。

(三) 莫德納第一劑：18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(四) 莫德納第二劑：10月16日(含)前已接種莫德納第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(五) BNT第二劑：10月16日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

二、預約分流時程



(一) AZ疫苗：11月11日上午10時至11月12日中午12時。

(二) 莫德納、BNT疫苗：11月11日下午2時至11月12日中午12時。

三、施打時程：11月13日至11月24日。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。另接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。