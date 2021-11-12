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陳時中無罩嗨唱「聚餐地點找到了」！　媒體人一看驚：老司機懂玩

記者施怡妏／綜合報導

衛福部長陳時中去年參加餐宴，喝酒、臉紅嗨唱的46秒短片現在遭瘋傳，沒維持社交距離還「無罩」引發爭議，雖然他回應當時防疫已經鬆綁，並預告後續可能會出現更多影片，媒體人朱凱翔爆料，影片地點應該是位於台北市內湖區的「Meat Store」餐廳包廂，忍不住直呼「懂玩老司機帶路！」

朱凱翔透過臉書粉專「不演了新聞台」發文，陳時中影片中的地點，就是位於台北市內湖區的餐廳「Meat Store」餐廳包廂。根據「Meat Store」粉專介紹，該店是「義大利和美國進口肉品專門店&義式牛排館，台灣唯一道地的義大利冷切肉批發商」。

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根據餐廳粉專貼出的照片，比對影片後可以發現，不管是餐具的擺放、位置的配置、白色圓形的盤子、紅酒杯的款式、黃色的餐墊、包廂內的裝潢等，都與陳時中流出的影片相同；影片中，桌上還擺著各種西式冷切拚盤，以及排餐類的餐點，與該店主打的西式餐點雷同。

貼文曝光後，引起網友們大笑，「如果常在這種地方開會，確實沒辦法做會議記錄」、「可以想像一進門，就是先聽到一句：唉唷陳董ㄟ，哩啾故某來啊ㄋㄟ」、「好密集的座位啊根本沒有要社交距離的感覺」、「現在上車還來得及嗎？」貼文還釣出國民黨台北市議員張斯綱留言，「小編懂玩唷」。

《東森新媒體ETtoday》實際致電到「Meat Store」，女員工稱不了解此事，需要請老闆娘回答，但老闆娘今日不在店內，並表示「老闆娘今天很忙」，至出稿前尚未獲得回應。

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

▲陳時中喝酒唱歌沒戴口罩。（圖／翻攝網路）

陳時中10日深夜發出聲明，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

有關聚餐地點，外界也紛紛有各種謠言猜測，對此陳時中澄清，不是大同區、也不是大安區，「我想在哪裡不是很重要」；至於被指稱是招待所部分，他也說明，「它是一個餐廳」。

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