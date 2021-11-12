陳時中無罩！網狂洗「怎不罵」館長遭質疑傻眼：我總統啊？

▲對於網友來質疑他沒有罵陳時中，館長覺得超傻眼。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

衛福部長陳時中去年參加餐宴，喝酒、臉紅嗨唱的46秒短片現在遭瘋傳，沒維持社交距離還「無罩」引發爭議。就有網友質疑「館長」陳之漢，認為他明明經常直播談論時事，這次「怎麼不罵？」讓館長超傻眼，「為什麼一個人去喝酒、唱歌，我一定要馬上做出反應？我民進黨啊？立刻？我總統啊？」

館長11日晚間直播時，突然想到有人跑來嗆他的事，不禁開口「欸對啊！人家喝酒就喝酒，唱歌就唱歌，為什麼我昨天凌晨啊～就有人在那邊PO，還連PO好幾個、在那邊洗頻，你們這些政治狂熱者是怎樣？會高潮是不是？」口中指的就是陳時中的影片。

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館長就傻眼直呼，「你怎麼不罵？不敢罵哦？」根本是超怪的激將法，「不是啊～為什麼一個人他去喝酒、唱歌，我一定要馬上做出反應？我民進黨啊？立刻？我是總統啊？這個是我任命的啊？我不懂欸，我是副部長？」

他還一頭霧水發問「我不知道啊！還是那個影片當中隔壁坐館長？左邊一個、右邊一個～」不然他為什麼要罵人「WHY？」最後他也對跑來指責他的人搖頭，「喔！真的是……我真的是覺得，你們這些人真的是很噁心欸！」