蘇貞昌批賴士葆對女性不公平　賴士葆反批「罵鄭麗文袂見笑還沒道歉」

▲陳時中參與私人聚會飲酒唱歌，現場還有重量級人物郭台強，另一名女子為前1111人力銀行執行長。（圖／翻攝網路）

記者楊蕓／台北報導

衛福部長陳時中去年在餐宴中脫口罩唱歌喝酒的影片流出，現場有一名長髮女性幫忙端水、倒酒，一度遭質疑有「女陪侍」，國民黨立委賴士葆昨稱，與會女性「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，行政院長蘇貞昌表示，這樣的發言對女性不公平。對此，賴士葆12日受訪時強調，最該向女性道歉的就是蘇貞昌，辱罵鄭麗文袂見笑至今還沒有道歉，認為他才最應該受到全民譴責。

影片中的長髮女性也被起底，身份為1111人力銀行前執行長陳曉蓁，蘇貞昌今受訪時說，賴士葆的發言對女性非常的不公平，直言「很多在立法院長頭髮的女立委，不知道要作何感想？」

賴士葆再次強調，昨天的發言都是根據媒體報導，指的是在飯局內的人，「請問民進黨女立委有在飯局內嗎？」他批評，蘇貞昌不要圍魏救趙，要救陳時中就拿他當祭旗。

「最該向女性道歉的就是蘇貞昌！」賴士葆痛批，蘇貞昌在國會殿堂罵鄭麗文袂見笑，這件事情他都還沒道歉，現在怎麼敢講尊重女性？他從政20年都是尊重女性，講的話也都是根據媒體報導，蘇貞昌卻無限擴張來圍剿他，「蘇貞昌才最該受到全民譴責，那些要來圍剿我的人，請他們先圍剿一下蘇貞昌，這樣才比較公平」，賴士葆也質疑，衛福部醫福會執行長王必勝婚外情事件怎麼就沒看到女性出來圍剿？

賴士葆重申，自己講的話是針對參加飯局的人，且有根有據，不是無的放矢，並請陳時中講清楚，那些人到底是什麼人？廉政機關也要調查。