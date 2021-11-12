無罩開唱惹議！陳時中：若去陪侍場所早就死了　自曝與會人士關係

▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光引發熱議。（圖／翻攝網路）

生活中心／綜合報導

衛福部長陳時中無罩喝酒唱歌的影片外流，掀起各界熱議，雖然他回應當時防疫已經鬆綁，並預告後續可能會出現更多影片。但隨著影片越傳越廣，有人認為背後可能藏有政治陰謀，懷疑是民進黨自家人外流影片。對於謠言甚囂塵上，陳時中多次解釋當天情況卻於事無補，他接受媒體訪問時，再度澄清，不可能去陪侍場所，有的話「早就死了」。

陳時中無罩喝酒拿麥克風高歌的影片，近日引起外界熱議，各界除了猜測影片流出的幕後主使者，也對片中的場所、與會人士及目的感到好奇。陳時中接受《聯合報》訪問時再次強調，不是去陪侍場所，那是北市一家「私廚」，他直指「政務官怎麼可能去那種場所，這是不可能的」，若有「早就死了」。

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陳時中也澄清當天的參與人士，鴻海集團創辦人郭台銘的弟弟、正崴集團董事長郭台強現場郭台強是主賓的其中一位，雖然因為知名而認識，「但也是第一次見面」。

據《聯合報》報導，另有一名男士在影片中大讚陳時中酒量好，被起底是曾因受賄被判刑的醫師陳識中。對於餐會期間剛好介於健保署擬制定自費醫財上限時，恐引來質疑。陳時中表示，有詢問過身旁的人身份，因為「名字很近，只差一個字」。大家也就趁著氣氛熱鬧，起鬨開玩笑說陳識中是不是他的弟弟，但並不曉得醫師的背景，而他在私人場合更是不談公務事，因此聚會與健保這兩件事沒有關聯。

對於無罩嗨唱影片掀起的風波，陳時中11日在記者會上回應，「那場去的時候除了邀約我的朋友外，其他人事實上都是第一次見面，也是在禮貌上跟大家講個話，那時是防疫剛滿56天的零確診，所以大家想要跟我加油打氣，也不免是這樣，所以氣氛比較高一點，至於其他人我都不認識，也不方便干涉他們的客人是誰。」

而有關外界傳聞影片中的聚餐地點是萬華，陳時中反駁「不是在萬華」，現場人員也都有保持安全距離，「我認為是有，當然可能會有從後面經過，但是很短暫接觸，周遭人還是有保持安全距離在。」