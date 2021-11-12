民進黨要賴士葆「向全國女性道歉」　批誣控長頭髮女是「飯局妹」

▲陳時中去年參與私人聚會飲酒唱歌影片流出。（資料照／翻攝網路）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中去年飲宴影片近日遭流出，國民黨主席朱立倫11日指稱在場女性為陪侍，國民黨立委賴士葆受訪時說「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，引發爭議。對此，民進黨發言人劉康彥12日表示，國民黨以錯假影片抹黑攻擊防疫指揮官，只想用假訊息亂全台，還影射在場女性為女陪侍，相當不尊重女性，應向全國女性道歉。

劉康彥今天表示，國民黨拿陳時中去年受邀出席朋友餐會的影片，以時間錯置方式，抹黑陳時中身為防疫指揮官不遵守防疫規定，在指揮中心與陳時中本人都已澄清說明後，國民黨仍無視事實，繼續混淆視聽，企圖用烏賊戰抹黑防疫指揮官，就是想用假消息亂全台。

劉康彥也說，除了陳時中部長本身已澄清影片並非在三級警戒時間拍攝，連邀請陳時中與會的劉姓教授也證明餐會時間及地點，並要求朱立倫也應該拿出同樣擔當，若最後證明是對陳時中人格汙衊，也請朱立倫辭去黨主席，「大街罵人，連巷子道歉都沒有！」

劉康彥指出，國民黨造謠抹黑已不是第一次，像是前主席江啟臣在國會殿堂公然播放造假、消音、假字幕的影片抹黑總統蔡英文，現在又以移花接木的影片，打擊防疫指揮官，甚至包含賴士葆、台北市議員游淑慧等國民黨政治人物，都把在場女性影射為女陪侍，更說出長髮女是飯局妹，相當不尊重女性，對此，民進黨要求國民黨應向全國女性道歉。

劉康彥強調，去年台灣根本並未升級到第三級警戒，對於餐飲並無相關規定，在那段時間，國際媒體都報導台灣人民都是過著如常生活，能與親友到餐廳用餐，國民黨的政治人物也是如此，像是誣控陳時中的台北市議員游淑慧，去年在她的臉書貼出跑行程沒有戴口罩與民眾合唱的照片，如今為了攻擊陳時中，用時間錯置、移花接木的手法進行造謠抹黑，實在讓人感到遺憾。

劉康彥表示，國際疫情最近又再度升溫，台灣不僅疫情守得好，不論是餐飲內用，或是KTV等場所都逐步開放，這是全台一起努力的成果，尤其要別感謝防疫人員的辛勞，因為有他們為台灣守住一波又一波的國際疫情，還要承受國民黨無差別造謠攻擊，昨日國民黨又以錯假影片抹黑攻擊防疫指揮官，再度證明，這個黨滿腦子都是政治鬥爭，只想要用假訊息亂全台。