聲音照相科技執法上路　噪音尬車難逃安平警法眼

▲台南市警四分局積極與環保局爭取設置「聲音照相」設備，透過科技執法設備來有效遏止噪音車輛猖獗，11月11日正式裝設啟用此科技執法設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局積極與環保局爭取設置「聲音照相」設備，透過科技執法設備來有效遏止噪音車輛猖獗，11月11日正式裝設啟用此科技執法設備，將搭配過去警方積極規劃取締作為，相信將發揮絕佳防制效果，杜絕改裝車噪音歪風，還給居民該有的居住安寧正義。

市警四分局指出，鑒於擾人車輛噪音總是令人厭惡，駕駛者僅顧及個人快感，卻忽略不知讓自己駕駛車輛所造成刺耳擾人的音量，劃破原本安寧的居住環境，實屬環境污染之一。然警方在接獲民眾報案後，卻一時呼嘯而過卻不易蒐證，就算趕來的警方亦不易攔查發現，每每僅透過事後追查來約談函辦，嚇阻性不高。

安平警考量執法依據與標準，積極與環保局爭取設置「聲音照相」設備，欲透過科技執法設備來有效遏止噪音車輛猖獗，希望所住區域將聲音照相納為周邊道路的常規路測設備，台南市安平區終於在11月11日日正式裝設啟用此科技執法設備，將搭配過去警方積極規劃取締作為，還給居民該有的居住安寧正義。

安平地區初步規劃安平路與華平路口、中華西路與府前路口及健康路三段與文平路口均已裝置「科技執法設備」，除將依車輛行駛分貝來取締噪音車外，闖越紅燈、超速行駛及未依規定轉彎等違規行為均難逃鏡頭法眼，且取締不分時段，全年全日無休，警方亦將規劃相關勤務強化執法效能，以解決長年困擾安平地區的改裝噪音車問題。

四分局有鑑於地區屬觀光地區除持續於例假日編排專案勤務稽查取締改裝噪音車輛、危險駕車外，也將結合監理站、環保局與交通警察大隊不定時規劃執行監警環聯合稽查，針對違規改裝車輛依法告發，並移由主管機關召回檢驗，2021年度迄今計已報驗顯有改裝之虞車輛達804件，而此次結合環保局於安平區所設固定式噪音照相裝置，將對行駛間超過噪音標準值之車輛，一一舉發開罰並召回驗車，絕不容任！

四分局長甘炎民表示，騎乘改裝排氣管車輛不僅將對居民生活安寧帶來極大侵擾，亦將產生諸多治安、交通面的疑慮，好比安平觀夕平臺周邊道路（漁濱路、安港路）筆直寬廣，常淪為不當駕駛的試車處所，尤為週末及連續假期時段，更見三五成群同來港邊聚集、練車，大幅提升他人行車時的風險，如今科技執法設備更加齊全，第四分局亦將同步加強稽查取締，展現執法決心。