疫情解封卡拉OK開唱噪音擾鄰　違反噪音管制最高罰3萬元

▲環保局稽查監測周界噪音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

隨著新冠肺炎疫情解封，10月5日起已有條件開放部分娛樂場所，其中包括視聽歌唱營業場所卡拉OK，台東縣環保局至今已接獲4件該類噪音陳情案件，籲請視聽歌唱業者，在復業拚經濟的同時，也要做好噪音防制措施，控制好伴唱視聽設備及嗨唱音量，遵守噪音管制法規，避免擾亂附近居家安寧，否則一旦查證有違反者，最高可處新台幣3萬元罰鍰，請視聽歌唱業者共同維護生活環境安寧，避免違規受罰。

環保局表示，視聽歌唱業大多因卡拉OK伴唱視聽設備音量過大而遭陳情，且有許多營業場所是由貨櫃屋或鐵皮屋組建，常未設有適當的隔音、減振設備，加上民眾一嗨唱，音量變大，就容易造成噪音。環保局將24小時受理民眾陳情，稽查監測周界噪音超過管制標準者，將依噪音管制法規定，首次將先進行告發並限期營業場所改善，如複查仍未符合管制標準者，可處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰。

另外，台東縣依據噪音管制法公告規範有各類噪音管制區晚上11時至翌日上午6時，不得從事非屬視聽歌唱業許可登記有案的營業場所及其他非營業場所提供伴唱視聽設備供人歌唱的行為，相關場所亦應遵守該規範，一旦查證有違反者，可處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰。

環保局呼籲視聽歌唱業營業場所做好噪音防制措施，例如加裝隔音材質的牆板或天花板、密閉門窗防漏聲 、地面鋪設隔音毯或地板隔音、減振等措施，避免噪音擾鄰，違規受罰。若民眾發現上述營業場所噪音情事，報案請撥24小時免費陳情專線0800-066-666或台東環保局電話221999報案，或可透過公害陳情網頁https://ww3.epa.gov.tw、手機APP公害報報等方式報案。