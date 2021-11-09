改裝車競速噪音擾民　台東聯合稽查「聲音照像」科技執法強力出擊

▲台東出動聯合稽查小組針對超速及車輛擅自改裝加強稽查取締。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台灣東部的高山美景和藍色海岸線，每逢周末吸引大批遊客慕名前來，但有少數改裝車輛在道路上競速行駛，嚴重妨害交通秩序，所產生噪音也讓當地居民苦不堪言，台東縣警察局自11月起聯合公路總局台東監理站、台東縣環保局單位，共同執行改裝及噪音車輛稽查工作，以維護交通秩序及噪音擾民居民。

▲▼環保局架設「聲音照相科技執法系統」，針對高分貝噪音車輛蒐證舉發。

台東縣警察局表示，省道台9線、台11線為台東主要聯外道路，每逢例假日常有改裝車輛成群結隊高速呼嘯而過，所製造的噪音嚴重影響沿線民眾生活之安寧，因此本次「監警環聯合稽查」工作重點除了超速及車輛擅自改裝部分加強稽查取締外，環保局同時在稽查地點架設今年8月甫引進的「聲音照相科技執法系統」，針對拆除消音器，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音之行駛車輛進行蒐證舉發，以提升執法效能。執行首日在台11線共取締擅自改裝車體1件、無照駕駛1件、超速41件、酒後駕車1件、違規超車2件及逆向行駛1件。

縣警局強調，非法擅自改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第16條及第18條規定，可處新台幣900元以上9600元以下的罰鍰，最重可吊銷牌照，另改裝車行駛所產生之噪音超過規定之分貝數，依「噪音管制法」可處新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。將持續會同監理站及環保局加強稽查取締，以維護交通安全及民眾安寧的生活環境，呼籲民眾切勿以身試法。

