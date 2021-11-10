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遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

▲一分局結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲一分局結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著疫情趨緩，車潮逐漸湧現，部分汽車駕駛人見深夜路廣人稀便一路加速，更刻意改裝消音器，尤其在夜深人靜時分呼嘯而過，噪音擾鄰！為避免交通憾事與擾民一再發生，台南市警一分局迄10月底，針對非法改裝車輛開罰705件，並通報環保機關召回檢測。

▲一分局結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局於9日晚上6時至10時許，結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，採跨領域整合，共同取締噪音車輛擾民情形。

警方指出利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人之車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。
另外，若有改裝車燈、設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

▲一分局結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次聯合稽查勤務共開罰違反道路交通管理處罰條例第12條牌照註銷1件，第16、18條改裝車輛48件（召回檢驗24件），第21、22條無適格駕照4件，共計53件，環保局現場檢測22件，噪音超標依噪音管制法第11、26條裁罰計有4件，限期實施複檢。

▲一分局結合交通警察大隊，會同環保局、台南監理站等權責單位，擇定台1線中華東路段後甲圓環處執行「環警監聯合稽查」專案勤務，共同取締噪音擾民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局分局長方國璽表示：地區居民對超速肇事或改裝噪音擾民，都非常反感，本分局將持續於假日重點時段規劃專案勤務，針對改裝及噪音車輛易行駛路段，部署警力加強攔查，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。

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