曾留長髮被標記「飯局妹」　林昶佐喊不敢苟同：不要職業歧視

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中去年飲宴影片近日遭流出，國民黨立委賴士葆11日受訪指涉影片中1111人力銀行前執行長陳曉蓁「頭髮這麼長應該就是飯局妹」惹議，但賴後喊冤是引述媒體報導。曾經留過長頭髮的無黨籍立委林昶佐12日上午直言，不要用刻板印象做職業歧視，留長髮或短髮、職業是什麼「關你什麼事？」

▲立委林昶佐受訪。（圖／記者邱顯燁攝）

林昶佐今天在立法院受訪說，每個人都很獨特，不一樣的人留不一樣的髮型，配合不一樣的個性，每個人都會展現不一樣的特色，不要用既定刻板印象，還涉及職業歧視，這真的很莫名其妙，「一個人留長髮、短髮，關你什麼事？她是不是飯局妹或者什麼職業，也不關你的事啊。」

林昶佐說，陳時中的影片都被證實是假消息，還要繼續詮釋這件事情，真的是蠻莫名其妙的。

林昶佐還說，「我覺得這題真的是蠻無聊的」，昨天下午就收到很多朋友標記他「飯局妹」，他只能回應已經剪頭髮1年多了，很多長頭髮照片又被翻出，雖然大家都很幽默，但他對於這個發言「真的不敢苟同」，用這種內容加上刻板印象，對社會上各行各業、各種外貌的人都不公平。

媒體問及，陳曉蓁與陸方關係深厚，是否有被滲透的危機？林昶佐表示，不管是民意代表或官員，晚上都會跑攤、接獲各式各樣單位邀請，但現場有什麼樣的人出席，其實也不太確定，也常常有政治人物會唱個歌，除非後續有什麼值得進一步討論的東西，否則個案式的去詮釋、穿鑿附會是大可不必。

另對是否有可能是政治鬥爭，林昶佐說，這要問陳時中本人，不過這個影片是自微博流出，做不實的穿鑿附會、在台灣散播，這種手法也不是第一次了，相信台灣人應該會慢慢養出一種免疫力。

▲林昶佐過去留長髮，以馬尾造型站上質詢台。（資料照／記者李毓康攝）