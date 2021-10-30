林昶佐直播爆料「3Q哭了」　陳柏惟一聽秒回：謀啦，黑白講

▲林昶佐在直播上爆料，在立院安慰陳柏惟，結果2人都哭了。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）



記者柯振中／綜合報導

基進黨前立委陳柏惟被罷免以後，無黨籍立委林昶佐成為下一波罷免對象。日前林昶佐開直播時爆料，罷免案過後，2人曾在立院短暫碰面，上前安慰以後，2人眼淚都流了下來。不過陳柏惟聽完以後，則立刻否認，還說是「黑白講」。

林昶佐日前在直播上透露，罷免案過後，他在立院與陳柏惟相遇，當時想出言安慰，結果拍了拍陳柏惟的肩膀，他的眼淚忍不住落了下來。

▲陳柏惟被問到是否有哭，則說「黑白講」。（圖／記者李毓康攝）



林昶佐說明，陳柏惟見狀，也問他「你是為什麼要這樣啦」，結果也掉下男兒淚，2人就這樣在立院外落淚。不過，陳柏惟被問及此事，卻說「不知道他在講什麼」，沒有這件事，是林昶佐「黑白講」。

對此，林昶佐則說，他從來沒有說過，有致電陳柏惟，結果2人都在電話裡哭，明顯是將他與陳說的是2件事、2個時間，也是不同情境，卻被硬湊在一起。

資深媒體人黃暐瀚則表示，林昶佐可能在其他地方看到陳柏惟，拍完肩膀以後落淚了，陳柏惟也跟著哭了，沒想到陳柏惟否認，若這件事是假的，對林昶佐的罷免案來說，恐怕更扣分。

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