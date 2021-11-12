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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀請人曝光！陳時中「蛇會」無罩開唱　在場人士身分起底

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中無罩嗨唱影片連環爆，甚至一度有藍營人士指稱與會的長髮女子是「飯局妹」。但很快就有人認出，影片中的長髮女子是陳曉蓁，她來頭不小，曾擔任台灣1111人力銀行執行長，且在福建擁有很深的黨政關係；另外，高雄一名劉姓大學教授坦承，是自己邀約陳時中參加聚會，在場人員多是上市櫃老闆、藍營金主。

▲▼陳時中參與私人聚會飲酒唱歌，現場還有重量級人物郭台強，另一名女子為前1111人力銀行執行長。（圖／翻攝網路）

▲郭台強（右側白衣者）與陳曉蓁（長髮女子）也出現在聚會中。（圖／翻攝網路）

陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片10日在網路上瘋傳，雖然他在同日深夜立即澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間，但還是掀起社會議論。此外，由於45秒的影片中除了正崴集團董事長郭台強，還有數名長髮女子，一度被藍營人士指稱有「飯局妹」陪侍。

但很快就有網友發現，與會的長髮女子其實來頭不小，是曾擔任台灣1111人力銀行執行長的陳曉蓁，離職之後轉往推動兩岸發展，現在是福建省平潭綜合實驗區招商局副局長，在福建地區有很深的黨政關係，也曾出席前高雄市長韓國瑜推行把台灣農產品賣到中國的相關記者會。

高雄一名劉姓大學教授向《聯合新聞網》表示，這場聚會是他邀請陳時中參加的，地點在台北市某義式餐廳，參與者是一群同樣屬蛇的好友，所以他們聚會叫做「蛇會」。大多都是上市櫃老闆、藍營金主，在場的女性根本不是女侍，若真有此事，他願意捐出1億元並辭職；由於影片是在時隔1年多後突然被挖出來，還遭惡意醜化，他認為這很明顯是政治鬥爭，當時應該是由一名女賓客掌鏡，目的是想幫大家留個紀念，至於影片是怎麼流出的，恐怕很難追查。

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，聚會上除了提出邀約的朋友，其他客人都是第一次見面。（資料照／指揮中心提供）

對於無罩嗨唱影片掀起的風波，陳時中11日在記者會上回應，「那場去的時候除了邀約我的朋友外，其他人事實上都是第一次見面，也是在禮貌上跟大家講個話，那時是防疫剛滿56天的零確診，所以大家想要跟我加油打氣，也不免是這樣，所以氣氛比較高一點，至於其他人我都不認識，也不方便干涉他們的客人是誰。」

而有關外界傳聞影片中的聚餐地點是萬華，陳時中反駁「不是在萬華」，現場人員也都有保持安全距離，「我認為是有，當然可能會有從後面經過，但是很短暫接觸，周遭人還是有保持安全距離在。」

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