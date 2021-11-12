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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中無罩嗨唱片連爆掀內鬥陰謀論　藍列3罪狀、綠揭源頭

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部長陳時中無罩喝酒唱歌的影片外流，掀起各界熱議，雖然他回應當時防疫已經鬆綁，並預告後續可能會出現更多影片。但隨著影片越傳越廣，有人認為背後可能藏有政治陰謀，懷疑是民進黨自家人外流影片；國民黨更是提出「三大罪狀」，直指陳時中涉及不當宴飲事證明確，明顯不適任，應道歉並辭職下台。

▲▼朱學恒拿衛福部「防疫新生活之歌」文宣酸陳時中。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲影片中還出現重量級人物鴻海集團創辦人郭台銘的弟弟、正崴集團董事長郭台強。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

陳時中在聚會場合脫口罩、唱歌影片10日在網路上傳開，聚會中還出現多名女陪侍，迅速掀起各界議論。陳時中同日深夜立即發表聲明回應，「網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開」。

接著，陳時中11日於記者會上主動提起此事，他表示，10日最早出現的影片說是三級警戒「這與事實不符」，那是6月7日以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生。

但國民黨北市議員李柏毅辦公室主任田方倫PO出另一段影片，聲稱是一位醫療界朋友傳給他，場合是11月9日晚上在餐廳舉行的一場醫療界會員聚會，「先不評斷阿中部長在台上和一群人保持社交距離，是否違反防疫規定？身為指揮官，行為應該要謹慎。」

對此，陳時中表示，那是藥事團體20週年餐會，當時相關唱歌、台上活動都已經開放。他也強調，後續可能這些影片、照片很多，因為這一年多來他去活動，講完話都會唱歌。

▲▼11/11指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中接連2天回應影片風波，但社會輿論仍未平息。（圖／指揮中心提供）

然而，隨著影片連環爆且越傳越廣，開始有部分人士懷疑背後是否牽涉政治陰謀，甚至認為影片外流是民進黨自家人做的，目的是要阻斷陳時中的政治生涯，畢竟陳是現在出戰台北市、新北市選舉呼聲最高的人選，若是真的被拱掉，既得利益者是誰顯而易見。

不過，民進黨立委陳亭妃強調，這的確有可能是政治陰謀，但應該是來自黨外，絕對不是在黨內。而民眾黨立委蔡壁如認為，若影片是在去年6月拍攝，怎麼會到現在才PO出來，況且去年5月陳時中還在宣傳防疫新生活政策，室內應保持1.5公尺社交距離、戴口罩，結果影片卻不是這麼一回事，究竟有沒有說謊，應該出面說得更清楚。

另外，國民黨文傳會主委凌濤11日也列出「陳時中三大罪狀」，第一是陳時中貴為防疫指揮官與內閣閣員，自我要求卻很低，甚至在室內吸菸；第二是宴中竟疑似有女侍作陪；第三是宴會場合政商成員複雜，是否涉及職務利害關係。他認為，這3罪狀加總起來早已跨過紅線，有關單位應儘速調查，陳時中也應該鄭重公開道歉，並辭職下台。

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