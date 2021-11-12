陳時中喝酒嗨唱影片誰拍的？　她一看驚「傳播妹被滲透」

▲陳時中已反駁聚餐地點「不是在萬華」。（圖／翻攝網路）



記者曾羿翔／綜合報導

衛福部長陳時中無罩喝酒拿麥克風高歌的影片，近日引起外界熱議，有不少人就討論這支影片的拍攝者究竟是誰？對此，前綠營立委謝欣霓11日在臉書指出，就影片看來應是現場傳播妹（或名媛）拍攝的，「我記得多年前參加一位企業家的邀宴，餐會有規定傳播妹的手機一律暫且保管，餐會後才歸還，這樣才能真正的賓盡主歡啊！」

謝欣霓還說，傳播妹被滲透的嚴重性已經不輸給清大了喔！「我第一次上酒家是在台南當縣議員的時候，因為當時副議長喜歡在酒家審預算，當時我27歲，真的算年幼無知，以為酒家只是吃飯唱歌的地方，愛吃的我，真心喜歡酒家菜，真的好吃！還記得當時的局處首長，很難推辭議會的邀約，都匆匆來快快走，只留下府會聯絡人在現場招呼。」

▲陳時中表示，後續相關影片可能還有更多。（圖／指揮中心提供）



針對流出的影片，陳時中11日回應，當時相關規範包括唱歌、台上活動等都已鬆綁，過去一年參加相關活動幾乎講完話就唱歌，後續相關影片、照片可能還有更多，「唱不好請大家多包涵」；陳時中也強調，現場除了邀約的朋友，其他人並不認識，周遭都有保持安全距離。

另外針對外界指影片中的聚餐地點是萬華，陳時中則反駁「不是在萬華」，他也在記者會上表示，「相關新聞我們已澄清了，若再轉傳，要做各種錯置的狀況，會讓法制組去處理。」民進黨立委蔡易餘則說，去年6月陳時中防疫頗成功聲望好，拍攝影片的人可能無心，但影片流出後被網軍利用。

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