非法機上盒流入金門！他賣1台賺百元　提供「售後服務」觸法

▲非法機上盒流入金門，縣刑大查獲王姓主嫌引導民眾下載安裝。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

藝人范范、黑人遭網友抓包，東京奧運期間使用非法機上盒「安博盒子」收看運動賽事，不僅被網友撻伐，也引起檢警注意。金門縣刑大日前就查獲王姓男子涉嫌非法販售機上盒，並引導下載安裝，訊後依違反著作權法等移送新北地檢署偵辦，此案也是金門首例。

縣刑大於今年5月接獲民眾檢舉，金門有業者專門販售非法多媒體機上盒，經長期追蹤、蒐證，日前見時機成熟，3日於金門地區查獲王姓主嫌經銷商，並查扣7台機上盒等證物。

▲▼警方表示，販售機上盒屬遊走灰色地帶，但王姓主嫌引導民眾下載已違法。（圖／記者林名揚翻攝）

警方表示，32歲王姓主嫌透過「小三通」貨運自大陸小額進貨，為躲避查緝，通常囤貨量不多，都是賣完再叫貨，並以每台價格約3000至4000元不等販售給民眾，但自己僅賺數百元價差。

警方調查，王姓主嫌多以民眾口耳相傳作為銷售管道，其次是臉書行銷，生意還不錯，而根據電信法規定，單純販售空盒並無違法，不過王姓主嫌後續提供民眾連結非法第四臺侵權網站，引導下載及安裝教學等情事，就有觸法之嫌，詢後函由主辦單位依違法著作權法等罪，移送新北地方檢察署偵辦。

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