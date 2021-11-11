淡水老舊平房「1秒坍塌」驚呆鄰居　工人到案撇：電鑽修水溝出意外

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水區水碓街一戶老舊平房，因產權問題建方、屋主爭訟多年，11日下午3時許突然崩塌，並波及路旁5輛機車，嚇人的監視影像曝光後讓民眾咋舌，所幸當時屋內無人否則非死即傷；淡水警方獲報後鎖定涉案的小貨車，3小時內將工人許男等3人查緝到案，他們聲稱當時受建方請託，持電鑽清理一旁水溝，因為房子老舊才會倒塌，全案訊後依毀損、侵入住宅及恐嚇等罪嫌送辦。

▲淡水老舊平房倒塌，施工工人撇清只是用電鑽修水溝。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，倒塌的民宅是雷姓屋主（32歲）所有，但建方賴姓男子（62歲）聲稱他也擁有該址的部分土地與房屋所有權，建方想要連同一旁的平房都拆掉重建，但屋主卻不願意，雙方爭訟多年，而先前建方也請託過工人來拆除半塌的房屋。

許男（70歲）、蔡男（47歲）與林男（30歲）三人聲稱，11日下午3時許受建方請託到該處清除水溝，並使用電鑽鑽地面，不料卻導致老舊的平房應聲倒塌，嚇壞3人以及周遭居民，5輛機車也被波及壓毀，而許男3人事後趕緊離開現場。

警方獲報後查訪目擊民眾，民眾表示沒有看到有大型機具進出，並於3小時內將許男3人查緝到案，他們表示只是清除水溝，沒想到竟然會因此造成房屋坍塌，對此說法警方持保留態度，由於屋主雷男對許男及建方賴男等4人提出毀損、侵入住宅及恐嚇告訴，全案訊後依法函送地檢署偵辦。

▼5台機車停在一旁遭受波及。（圖／記者陳豐德翻攝）



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