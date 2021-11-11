瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」　男大生媽怒了：我傻眼

▲宋男母親直指警方一開始辦案態度消極。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中爆發瑪莎拉蒂惡少痛毆宋姓男大生案，主嫌張敦量僅因小擦撞車禍，竟發狠將宋男拖下車痛毆，打到顱內出血、住進加護病房。宋母今下午接受媒體聯訪，痛斥警方第一時間辦案態度消極，明明張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖都有參與打人，但警方卻告知宋母「妳只能告一個」，令她無法接受，痛批警方態度消極、令人傻眼。

宋母表示，車禍發生後兒子不斷道歉，但仍遭到陳勁豪、李韋霖架住，並由張敦量動手施暴長達逾20分鐘，當她接獲消息趕到醫院時，兒子已經昏迷不醒，「事情發生後他從來沒有清醒跟我說過一句話，完全無法回應，只有稍微醒的時候有無意識的反射動作，一直在掙扎亂動，好像深陷恐懼之中！」

提到警方處理態度，宋母氣憤地說，現場警方一開始還打算以傷害罪辦張嫌等人，「我是不是要提告、對象有幾個人，完全沒有進一步說明！直到事後我拿著診斷書過去，他們(警方)才叫我幫兒子做筆錄，說可以告殺人未遂跟重傷害。」

「警方的態度真的很消極！」宋母指出，最初詢問警方案件細節及過程時，員警態度、說詞都有點閃避，「我問警察他們有駕照嗎？警察直接說，這不是重點；我真的傻眼阿，我問有沒有酒駕、有沒有驗毒，警察也只說有驗酒，其他方面都沒有交代清楚！」甚至由於現場目擊同學描述，主要打人的是張敦量，陳、李2人只是負責架住，警方因此第一時間告知宋母，「妳只能對動手那位提告而已」，令她難以接受。

宋母也質疑，現場3名惡少都在打人，還有人能一通電話就撂來2車的人助陣，而且速度非常快，「這實在有點奇怪，讓人有想像空間！」宋母說，由於自己身體狀況，好不容易才找到工作，如今卻遇到孩子出狀況，生活不知該怎麼撐下去，只能先靠家人幫忙；目前預計明天與律師商討，初步結論是一定會對主嫌張敦量提告。