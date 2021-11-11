社運名醫柳林瑋又挨告　粉專《美的好朋友》前小編控妨害名譽

記者劉昌松／台北報導

參與太陽花學運成名的柳林瑋，正因涉嫌猥褻3名女子判刑1年半，上訴二審求清白，11日又因離職員工爆料黑幕後，發文反擊稱對方「工作狀況不佳」才遭資遣，「以不當的方式，洩漏了團隊內部資訊」，挨告妨害名譽，台北地檢署11日開庭時，柳林瑋親自出庭，但對媒體採訪發問都不發一語。

▲柳林瑋因被「美的好朋友」前小編告妨害名譽，到台北地檢署出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

柳林瑋創設的臉書粉專《MedPartner美的好朋友》，以提供醫療專業知識在臉書擁有28萬粉絲，2019年卻遭當時即將離職的小編在粉專上爆料，指團隊從頭到尾只有柳林瑋1位醫師，而且背後還有許多財務、稅務黑幕，這篇爆料文隨即被刪除，但仍在其他粉專繼續流傳。

柳林瑋當時立即以直播方式解釋，並整理了3000多字的聲明文逐一反駁這位離職的小編，其中針對小編表示自己是和柳林瑋吵架遭資遣，柳林瑋稱是小編「幾乎每天的工作量達不到自己答應的1/4」，「答應團隊要提出的相關企劃屢屢遲交，會議延後也不通知大家」，柳林瑋還指責小編洩漏並「扭曲」內部資訊。

被質疑的前小編不滿遭指為工作不利、洩密的人，控告柳林瑋涉嫌妨害名譽，台北地檢署原處分不起訴，經高檢再議發回要求繼續調查，檢察官11日開庭傳喚柳林瑋出庭說明。

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