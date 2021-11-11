聲明稿／聯合國承認凱拉薩被媒體迫害

▲《德幹紀事報》淪為大眾煽情新聞媒體，宣揚其反印度教主張；該報技巧性地忽略案件的主要事實，針對法院對尼希亞南達上師及其虛假強奸案的立場，做出公然不真實的錯誤指控，煽動並引發公眾對最受尊敬的印度教精神領袖的仇恨和不信賴。( 圖 / 台灣凱拉薩 提供)

【聲明稿】

圖、文／台灣凱拉薩提供



聯合國承認印度教最高教皇尼希亞南達和凱拉薩受到錯誤和虛假信息攻擊性的迫害屬實



聯合國2021年8月29日茲承認，某些支持新印度教派、有政治企圖的印度媒體以錯誤虛假的信息來攻擊印度（興都）教最高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師和凱拉薩。聯合國促進保護意見和言論自由權特別報告強調道：這些印度媒體如何針對印度教最高教皇，普世靈性導師 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師和祂的信徒們進行扭曲事實的廣大宣傳而完全不受懲罰的。

此外報告中指出這些媒體的偏見成見、岐視、誤導、誹謗和攻擊等模式，特別是新印度教派的附屬媒體對婦女和兒童的攻擊，意在對世界上最古老的開悟生態系統凱拉薩的復興進行非人性的誹謗和詆毀。目前的報告強調了印度扭曲信息環境的嚴重性，尤其是印度媒體擁有的政治所有權。

根據聯合國促進和保護意見和言論自由權特別報告員2021年4月13日發表的報告中，虛假信息對人權、民主機構和發展進程構成的威脅已驗證。報告指出，問題不在是否有言論自由和表達權，而在於客觀性和如何打擊虛假信息。

凱拉薩提出的事蹟和建議引起了其他國家的共鳴 —— 例如，自由在線聯盟（Freedom Online Coalition）—— 一個由33個成員國組成的聯盟，橫跨非洲、亞洲、歐洲、美洲和中東 —— 也與凱拉薩一起為這份聯合國報告提交了他們的意見 —— 這與凱拉薩在其各種報告中強調的內容相一致。自由在線聯盟呼籲各國政府 ——

“採取積極措施及討論如何處理針對弱勢群體的虛假信息，特別是認知到對婦女和弱勢群體的傷害。”

二十多年來，印度教最高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師一直面臨著迫害，尤其是因為祂在吠陀女權主義，真正為婦女賦權，以及作為神聖母親對原始宇宙的神性崇拜（Shaktism）方面的高度進步的立場。對印度教最高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師及其社區的襲擊包括大量國家支持的法律訴訟、無理訴訟、企圖暗殺、性攻擊和輪姦、品格詆毀、羞辱、性別岐視以及對婦女、少女甚至兒童的迫害。這種迫害在國際上受到了嚴重的關注不足為奇。然而，嚴峻的現實是，這種迫害不僅沒有被印度媒體報導，某派別的印度媒體更一直是這種迫害的主要參與者之一。

凱拉薩已經向國際人權組織、國家提出了若干建議，特別是向聯合國表達了20億印度教徒的關切。報告全文可在文末網址查閱。

報告要點：

報告要點是滅絕現代印度教種族的根源。

最主要的六點關於 ——

1.利用媒體攻擊印度教徒，使其失去合法性並受到迫害 。

2.如何傳播扭曲不實的信息，以及使用深層偽造技術改變圖像來攻擊和誣衊印度教最 高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師，從而使印度教的復興脫軌。

3.缺乏可依賴的法律權是另一個極其令人擔憂的問題，特別是在印度一線以下的城鎮，法院的命令不受到當地政府的支持和執行。政府無視印度教徒受到迫害的困境，也罔顧一些法院發布有利於受迫害的印度教社區的判決。當印度教最高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師和他的信徒被迫害，甚至包括了印度教僧尼，政府態度尤其令人擔憂。 2018年，印度教最高教皇 聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師被流放到無國籍狀態，因為反印度教和患印度教恐懼症的恐怖勢力已開始無法無侷的曼延開來。

4.社交媒體是如何使問題惡化的。

5.一般公民、被邊缘化

受迫害的群體沒有合法的求助渠道，他們是社交媒體上的“仇恨對象”，尤其在去平台化的情況下 —— 他們甚至沒有地方去申籲恢復（名譽）。由於企業和平台提供者沒有為保護這些特定人群和社區進行對外的宣導，這更加劇惡化了情況。

6.在印度這種以媒體當武器來攻擊是印度少數群體長期以來受到迫害的根本原因。

在所有媒體攻擊事件中，最受人矚目的是2010年通過在邦屬媒體上播放後期合成的視頻實施攻擊。以下內容為聯合國報告中有關此事件的真相介紹。

2010年3月2日，印度泰米爾納德邦執政黨擁有的Sun TV電視頻道發布了一段合成視頻，意圖通過視頻顯示ASMT領導人和一位著名女演員在一起，這類人格詆毀持續了許多年。這段視頻在網上瘋狂傳播，並被所有地方和國家媒體連續重播了好幾個月，這導致在從亞洲到美洲的各個地區傳播了虛假信息，並且這些信息後來被證明是錯誤的。

2010年3月2日和3日，暴徒同時在不同城市襲擊了ASMT社區的多個寺院。暴徒燒毀ASMT領袖居住的主要建築，試圖殺死他，與此同時，警察卻袖手旁觀。國家電視台甚至對這一事件進行了實況轉播。

由於這支視頻帶來了受政府乾預的媒體壓力，以及一個第三方提交了涉嫌犯罪的投訴，警察甚至在沒有受害者和指控人的情況下，非法逮捕了ASMT的領導人——聖尊尼希亞南達 斯瓦米（SPH），罪名是性行為不當。

從2010年4月21日至2010年6月13日，SPH被拘留了53天。法院認為，SPH是在沒有任何犯罪證據、指控人或受害者的情況下，僅僅由於受到懷疑而遭到監禁。印度警方曾向媒體洩露一段SPH在獄中接受審訊的視頻，他們將視頻原聲靜音，向媒體提供了所謂“招供”的虛假信息。這侵犯了SPH的多項人權。後來在法庭上，當警方被要求提供完整視頻時，警方謊稱視頻被盜。

2010年6月13日，法院在保釋令中禁止SPH行使言論和信仰宗教的權利，作為保釋條件(包括講道、進行宗教講道和講授任何形式的課程)。

2010年5月，在媒體攻勢和政府威懾的影響下，多家銀行凍結了ASMT的所有銀行帳戶。這使ASMT無力招架進一步攻擊，並剝奪了他們養活寺院居民的能力，其中包括許多婦女和兒童。

五年後的2015年，印度泰米爾納德邦金奈的犯罪調查部門（CB-CID）提交了一份報告，聲明了上訴該視頻是為了敲詐勒索聖尊尼希亞南達而合成的。

2017年，《印度時報》再次傳播假消息，稱上述視頻經法醫實驗室驗證為真。

這則利用假視頻製造的虛假信息，成為了長達十年迫害的起點和基礎。最初提價的虛假信息指控，直到十年後才獲得法庭審判，並且現在仍然在訴訟中。另一方面，印度方面虛假指控的肇事者卻試圖在美國的三個州對SPH提起反訴。 2012年到2014年期間，SPH被判無罪，而指控者因誹謗、惡意訴訟等罪名被判入獄，並被罰款近100萬美元。而印度媒體至今沒有報導SPH無罪的信息。

▲反印度教“付費媒體”企圖誤導人類！印度每日新聞報紙《德幹紀事報》對印度教聖尊進行媒體審判——利用新聞業的灰色地帶，傳播假新聞，播撒公眾對印度教的仇恨 。( 圖 / 台灣凱拉薩 提供)





▲早在司法機構召開會議之前，媒體就已密謀非法對印度教聖尊進行最惡劣的媒體審判。他們利用刺激煽情手法的黃色新聞學手段，展開了一場人類歷史上的犯罪；大舉策劃媒體宣傳迫害活動，以誹謗和消除“薩那塔納”印度教道法的偉大領袖——在司法機構證明其無罪之前，將其定罪。( 圖 / 台灣凱拉薩 提供)



相關連結:

＊欽奈地方法院針對聖尊尼希亞南達的同謀提起的指控報告

＊錄像帶的真實性得到證實(假新聞卻被證實)

＊聯合國有關印度的媒體虛假信息報告全文



凱拉薩在世界各地慶祝2021年的九夜節

在十勝節的吉祥時刻，印度教最高教皇揭示了對現代科學神聖而有力的認知，並將其基本發現與印度教吠陀經文、《奧義書》所揭示的意識相聯繫。

印度（興都）教最高教皇， 普世靈性導師

聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師 於2021年

10月15日在十勝節 （Vijayadashami)

的現場直播共修講座

2021年10月19日洛杉磯（PRWEB）

2021年10月15日，聖凱拉薩主權國家慶祝十勝節，這標志著為期9天敬奉神聖宇宙母親 - 帕冉沙克提（Parashakti）的 九夜節的盛大慶祝活動的結束。在這9個晚上，帕冉沙克提以9種形式被人們禮拜 -- Shailaputri、Brahmacharini、Chandraghanta、Kushmanda、Skandamata、Katyayani、Kaalaratri、Mahagauri和Durga。九夜節是一年中慶祝活動最熱烈的印度教節日之一，是與神聖宇宙母親聯系的最有力時段。

在這9天裏，全世界的凱拉薩生態系統通過供奉各種古老的神聖儀式加入了慶祝活動，諸如 禪蒂火供（Chandi Homas）、傳統舞蹈，音樂（Dharba）和其它難得的禮拜法事。其中的一些法事，根據印度教經文，只能供奉給帕冉瑪希瓦的活化身，比如印度教最高教皇，聖尊尼希亞南達 帕冉瑪希瓦上師。敬師蓮花足浴禮拜（Pratyaksha Pada Puja）和稱重儀式（Thulabharam）的供奉是喚醒信奉的深化、純粹的奉獻，這也是印度教祭拜獨特的方面。全世界成千上萬的人參加了敬師蓮花足浴禮拜，一些家庭供奉了稱重供奉。

敬師蓮花足浴禮拜象征著臣服於上師（Guru）的蓮花足下。這是個難得的，可以直接在活化身，當今時代是印度教最高教皇聖尊尼希亞南達帕冉瑪希瓦上師足下表達感激之情的機會。根據印度教，聖尊是帕冉瑪希瓦（印度教中的原始神性）第 1008 次化身。在印度教中，稱重供奉是用傳統方式向神像，上師或神供奉同等重量物品的神聖儀式。供奉的物品各種各樣，比如鮮花、碧瓦葉、神羅勒、油、香蕉、大米、銀和黃金。今天，人們可以體驗這種神聖而罕見的供奉，因為上一次向轉世化身做的稱重供奉是在聖奎師那顯化肉身的時候。

凱拉薩全球生態系統的神聖廚房有機食品發放（Annadan）也是此次的重要慶祝活動之一。由來自世界各地的1,581名志願者組成的團隊向社區捐贈了超過130,095份的食物，並供奉、準備和協調了超過15,262份的寺廟貢品（Naivedyams）。數千名觀眾參與了慶祝活動，這些慶祝活動在 27 個社交媒體平台上進行了直播。

盛大的慶祝活動在印度教最高教皇的共修開示和世界各地的弟子們最新貢獻的發佈中結束。

印度教最高教皇揭示了對現代科學的神聖而有力的認知，並將其基本發現與印度教吠陀經文、《奧義書》所揭示的意識相聯系。祂進一步闡述了將其作為力量的宏觀世界映射到我們在生活中所經歷的微觀世界的原則；引力（貪婪）、電磁力（恐懼）、弱核力（強大的認知）、強核力（點化）和意識的力量（意識）。

最高教皇說："將所有這些與5種力量有關的原則映射到恐懼的體驗中。你就會對恐懼有非常清晰的認識。你會知道如何使用恐懼，如何不會恐懼，如何不被不安全感影響，如何不因恐懼而變得消極生活。"

“無論你是做日常工作的普通文員，還是街頭乞丐、無家可歸者，或者統治國家的政治家 --了解這5種力量將會豐富你的生活，賦予你力量，讓你覺醒。所有科學解碼為萬有引力，重力的東西，使用人類的思維，映射到你的微觀層面。”

通過這些揭示，印度教最高教皇在讓印度教的科學有益於整個宇宙。知道如何將現代科學所揭示的5種力量的原理映射到你的微觀世界層面，是印度教才有的教導，這將帶來更多突破，顯化更多的科學和覺醒，並提高你的生活質量。

特別的尼希亞南達共修開示在強大的體驗意識的力量，體驗帕冉瑪希瓦為現實的點化中結束。今天，印度教最高教皇已激勵數百萬的人體驗了有意識的開悟原則，數千人通過公告和讚許表達了他們的感激之情。 節目展示了凱拉薩生態系統的新發佈：

全球凱拉薩生態系統對印度教最高教皇神聖蓮花足供奉的新發佈包括：

凱拉薩斯洛伐克 -- 在斯洛伐克出版了這本書 [“Arunachala The Giver Of Nithyananda” （https://nithyanandapedia.org/wiki/Arunachala!_Darca_Nithyanandu_(Book）

凱拉薩新加坡 -- 為108名電子聖徒（eGurukul）孩子推出了新加坡電子聖徒學校。

凱拉薩全球華人 -- 發布帕冉瑪希瓦的《烹飪聖典》第1版 -- 簡體中文版的開悟生活食譜（https://nithyanandapedia.org/images/6/61/Hindu-PakaSastra-Volume-1.pdf）

總共收到來自比利時、加拿大、中國、哥倫比亞、德國、印度、意大利、牙買加、黎巴嫩、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、帕勞、新加坡、斯洛伐克、南蘇丹、台灣、坦桑尼亞、荷蘭、特立尼達和多巴哥、烏幹達、美國和津巴布韋143份對上師的公告和讚譽信。

點擊Youtube視頻鏈接十勝節的信息：https://youtu.be/cryRYfS55O4

更多關於凱拉薩訊息：

凱拉薩官網 www.kailaasa.org

凱拉薩官方YouTube主頁

https://www.youtube.com/channel/UC9OM-qeiYIPtAkBe9veG5uw

凱拉薩印度教最高教皇 尼希亞南達帕然瑪希瓦 臉書主頁

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凱拉薩尼希亞南達電視台

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凱拉薩尼希亞南達百科全書

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