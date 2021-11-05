美國務院挺台參與聯合國系統　國台辦：暴露一些人打台灣牌醜陋一面

▲美國國務卿布林肯（圖左）與大陸外長王毅（圖右）。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院及國務卿布林肯（Antony Blinken）先後透過聲明及社群表達挺台參與聯合國系統的立場。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（5）日表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，「台灣是中國的一部分，不是主權國家，理所當然不能成為聯合國成員，也不能成為包括世界衛生組織等在內的聯合國下屬專門機構的成員。這是國際社會共識，不是美國有些人想否認就能否認的。」

▲1971年聯合國大會通過2758號決議文，中華人民共和國取代中華民國的中國合法席位。（圖／翻攝百度百科）

朱鳳蓮指出，50年前的第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，同時也否決了美國等國當時提出的所謂「雙重代表權」提案，美國重翻舊帳、重提錯誤，分明是在挑戰國際社會共識，把自己擺到聯合國大多數成員的對立面。

朱鳳蓮表示，聯大2758號決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國一個部分。根本不存在所謂台灣參與聯合國問題，聯合國系統、其下屬各專門機構、聯合國秘書處等任何涉及中國台灣地區的事務，均應遵循一個中國原則和聯合國大會2758號決議。」

朱鳳蓮提到，世界衛生組織、國際民航組織等相關國際機構也都通過決議等法律形式，確認了這一根本原則，「其根本就是一個中國原則。」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮還指，美國政府曾多次表示，「不支持台灣參與僅限主權國家參加的國際組織」，美方近期的有關說法，嚴重違反國際關系基本準則，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，也嚴重違背美方一貫承諾，不僅向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，而且也是美方在國際上一再失信的又一表現。

朱鳳蓮強調，我們敦促美國政府停止任何形式支持慫恿台獨的言論，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「企圖攻擊聯大2758 號決議、炒作所謂「台灣參與聯合國系統」問題，只會暴露美方一些人無視國際公理和國家信譽打「台灣牌」無所不用其極的醜陋一面。」

朱鳳蓮表示，我們奉勸民進黨當局放棄倚美謀獨、倚外謀獨的幻想，「任何以破壞一個中國原則、分裂國家為目的的行徑，都只能以失敗告終。」