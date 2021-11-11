王金平堂弟誆獲聯合國授權「處理人道救援」詐財130萬遭判刑定讞

▲王金平的堂弟王清山，涉犯詐欺等罪，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

前立法院長王金平堂弟王清山，以獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」授權，協助處理人道救援事宜，因欠缺資金，向人詐騙130萬元得逞。一二審均將他判刑，更一審也判刑1年8月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，王清山原名王郁雄，因堂哥是大名鼎鼎的王金平，王清山竟打著堂哥的名號，在外招搖撞騙。他2014年間在臺北市南京東路兄弟飯店附近，向張姓男子謊稱，其與堂兄王金平獲得「聯合國緊急救援物資流通有限公司」之授權，要協助處理人道救援事宜；而聯合國緊急救援公司在香港匯豐商業銀行有美金100億元資金，其中美金100萬元打算匯到國內。

王清山還故作神秘，說這是國家機密，因手續費不足，所以要向張男商借款200萬元，借期3個月；王清山還說，之後會贈送賓士汽車1台及美金200萬元。為了取信張男，王清山還出示一張偽造的「聯合國緊急救援公司授權書」。張男受騙，隔了幾個月先拿出20萬現金交給王清山，隔天又與王清山簽立「一百億美金融資合作約」，匯款110萬元進王清山帳戶。但王清山卻避不見面，張男才發覺受騙，提出告訴。

此外，王清山因另案2014年底被羈押在看守所內，與涉及和旺聯合實業掏空案的前董事長劉永祥同舍房。王清山隨即表明自己為王金平堂弟的身分，誆稱可以利用人脈關係，讓劉男早日出監，劉男信以為真，將妻子的電話號碼給予王清山。王清山交保後，隨即打電話給劉妻，「你拿1600萬元，一個禮拜就讓劉永祥回來。」但因劉妻察覺有異，沒有付款。檢方也對此一併提起公訴。

一審認定王清山犯下2罪，依「行使偽造私文書罪」判1年10月、「詐欺取財未遂罪」判1年3月；二審維持相同罪名，但偽造文書部分減刑改判1年8月。案經最高法院駁回他犯下的詐欺罪部分，另將偽造文書罪部分撤銷發回，王清山先行入獄服刑。而更審針對「行使偽造私文書罪」部分仍判刑1年8月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。