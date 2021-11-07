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101、85大樓秀「NET 0」串連點燈！　向國際發聲：看見台灣決心

▲▼總統府、台北101、高雄85大樓點亮「淨零排放」。（圖／綠色和平提供）

▲高雄85大樓點起NET 0（淨零）字樣。（圖／綠色和平提供，下同）

記者許展溢／台北報導

為響應第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會，台灣青年氣候聯盟、綠色和平攜手一系列會期間響應計畫，今（7 日）晚間串連南北地標，總統府、台北101、高雄 85 大樓海霸王點燈秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，從台灣出發，向國際發聲，期待喚起台灣社會對氣候議題的關注與討論。

台灣青年氣候聯盟指出，由於新冠疫情肆虐全球，原訂2020年舉行的第 26 屆會議（COP26），延期至 2021年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行。隨著聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）今年8月發布最新科學報告明確指出人為暖化造成的氣候變遷衝擊已無法避免外，今年也是2015年後各國制定《巴黎氣候協定》後的首次評量會議。

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▲▼總統府、台北101、高雄85大樓點亮「淨零排放」。（圖／綠色和平提供）

▲▼環團說明，本次總統府、台北101參與點燈，皆為了響應11月7日的COP26台灣日活動。

▲▼總統府、台北101、高雄85大樓點亮「淨零排放」。（圖／綠色和平提供）

台灣青年氣候聯盟提到，以上種種原因都使得延期一年的 COP26 可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，亦即若各政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。

台灣青年氣候聯盟表示，在各成員國致力達成《巴黎氣候協定》，限制全球升溫幅度於 1.5°C 內目標的同時，總統蔡英文也於今年世界地球日表示：「2050 淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」。本次總統府、台北101、高雄 85 大樓海霸王參與點燈，皆為了響應11月7日的COP26台灣日（Taiwan Day）活動，除了對國際發聲，也讓世界看見台灣的氣候改革決心。

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