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蔣萬安宣傳公投「影響力僅次蔡英文」　親曝下一步

▲▼蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

▲蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

四大公投12月18日投票，國民黨立委蔣萬安上週起在台北啟動12場巡迴街講，國民黨前青年部主任陳冠安分析，蔣萬安社群影響力僅次於總統蔡英文，代表街講有一定效果。對此，蔣萬安表示，透過街頭演講，的確有越來越多民眾關心公投，接下來會努力深入每個角落宣傳，他也透露，公投前黃金週希望能舉辦中型造勢，號召關心民生議題的朋友加入。

根據蔣萬安規劃，11月4日起每週2場街頭宣講、44天內走遍台北市12個行政區，邀請黨籍立委、市議員一同站上街頭，呼籲民眾在1218投下重要的一票。

陳冠安分析臉書社群上討論「公投」的政治人物粉專，影響力前5名分別是台北市議員羅智強、國民黨立委江啟臣、前高雄市長韓國瑜、資深媒體人趙少康以及蔡英文，蔣萬安則排在第6。

▲▼蔣萬安啟動「公投反萊豬、食安我做主」台北12區巡迴街講行動。（圖／蔣萬安辦公室提供）

對於社群影響力僅次蔡英文，蔣萬安受訪時表示，透過這幾場街頭演講，的確有越來越多民眾關心年底公投，也有更多民眾願意站出來捍衛孩子的健康，我們沒有資源，沒辦法有大型舞台或華麗的螢幕、看板，但有捍衛食安的決心和堅定的意志力，接下來會加倍努力深入每個角落，不管是站在街口或走入市場，讓民眾知道，當政府沒辦法捍衛國人健康時，我們可以用公投票決定自己的未來。

蔣萬安說，街講只是初步行動，接下來都有在規劃，也希望若心有餘力可以再增加更多街講場次，他也透露，12月18日投票前的黃金週，希望號召更多夥伴一起舉辦中型造勢，吸引到真正關心民生議題的朋友一起加入。

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