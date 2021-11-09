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「4大公投是民進黨過去的主張」　國民黨：選後拋棄人民

▲▼國民黨舉辦「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

12月18日的4大公投即將登場，國民黨今（9日）召開記者會「神主牌變鳥籠，是誰扼殺台灣民主公投？」國民黨文傳會副主委黃子哲說，4大公投中大部分都是民進黨長期追求的價值跟目標，但現在卻昨是今非、搞雙標，民進黨精神錯亂，過去堅持的理想，執政後享受權利，把價值、人民拋諸腦後，「選贏神主牌，選輸變亂台！」

黃子哲表示，綠營政治人物在野時期支持公投綁大選，行政院長蘇貞昌曾明確表示「公投跟大選應該綁在一起」；高雄市長陳其邁「別把公投綁大選當成毒蛇猛獸」；林昶佐也曾說過「公投法修正終於三讀通過。

文傳會副主委林家興指出，2017年民進黨修法降低公投門檻時，說了許多冠冕堂皇的理由，甚至喊出「還權於民」，但在18年選舉失敗後，就在19年馬上修法「奪權於民」，對得起林義雄與蔡同榮等民主前輩嗎？民進黨如此知法玩法、剝奪台灣人民實踐直接民主的權利，民進黨應該直接改名為民主「退步」黨。

林家興引用媒體民調的科學數字指出，20-29歲以及30-39歲的年輕人中，都有過半的民意支持公投綁大選，且差距都剛高達2-3成、民意傾向明顯。民進黨修法摧毀民主，在公投議題上，已被台灣的年輕世代看破手腳。國民黨會與全民站在一起，也希望民眾一起站出來投票，與國民黨一起找回「直接民權」的權利。

國民黨副發言人楊植斗則從年輕人的角度出發，他指出，若以北漂的高雄大學生為例，如果公投與大選可以同時舉辦，就可以省一趟來回的高鐵票錢，一個青年就可以節省2980元(1490x2)。

此外，楊植斗說，若公投綁大選，經費只需1億4千萬左右；若分開舉辦，則要花費8億5700萬元，經費相差六倍！楊植斗質疑，民進黨不把納稅人的血汗錢當一回事、毫無財政永續觀念，把台灣人民逐步推入財政僵局，甚至禍及子孫。

另一名副發言人林杏兒也表示，2018年公投投票率只有55%，而縣市長大選則有66%，公投投票率已經很低，若再把公投與大選拆開，投票率將進一步降低，等於讓公投失去反映直接民意的本質跟意義。她更進一步引述學者研究，指出公投與大選分開，將會降低公投結果的正當性，「公投跟大選有沒有在一起，通過率差了將近9%」

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