酒駕被攔查！他搬長官施壓不成…怒「咬斷所長大拇指」吐警車內

▲▼花蓮縣美崙派出所所長王德麟，帶班執行巡邏勤務時，遭酒駕老翁咬斷拇指。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣府前路與永興路口8日深夜發生一起事件！一名71歲劉姓老翁因騎電動車搖搖晃晃遭警察攔檢，他見狀，宣稱自己是退休公務員，逐一點名花蓮各界官員意圖向員警施壓，見關說不成，竟用力咬斷美崙派出所所長王德麟的手指，吐在警車內，訊後被依公共危險、重傷害、妨害公務等罪移送。

回顧整起事發經過，美崙派出所所長王德麟8日晚上11時帶班執行巡邏勤務時，行經府前路與永興路口看到劉姓男子騎電動自行車不穩，疑似有酒駕情形，於是上前盤查，不料，劉男不服稽查取締，搬出自己是退休公務員的身分，點名花蓮各界官員名字意圖施壓。

但劉男見這招對警方無效過後，便在現場用頭撞柏油路面，意圖自殘。此時王姓所長基於保護劉男，決定施行保護管束，沒想到劉男竟趁隙一口咬住所長的左手大拇指不放，最後還用力咬斷拇指第一指節，並將斷指吐在車內，行徑相當惡劣。

所長忍痛將人帶回派出所，再前往醫院接回拇指。至於劉男經酒測後發現，酒測值高達0.65毫克，明顯酒駕，警方訊後依照重傷害、妨害公務、公共危險罪移送法辦。

據了解，王姓所長從警32年，2010年被派任到花蓮分局的美崙派出所擔任所長，對警務親力親為，時常親自帶班維護社區治安，此次遭遇斷指事件，花蓮縣警察局長蔡丁賢也現身醫院，慰問王德麟。

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