暴打男大生！警見瑪莎拉蒂3男「路邊悠哉抽菸」…非現行犯全放了

▲▼男大生擦撞瑪莎拉蒂遭暴打導致顱內出血、顱底骨折。（圖／民眾提供，下同）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

台中市一名18歲宋姓男大生7日晚間駕車行經台灣大道要切換車道時，不慎與一台瑪莎拉蒂發生擦撞，不料，他竟遭對方3人拉下車，打到顱內出血、顱底骨折。據了解，由於警方趕到時，現場已無打架情事，非現行犯，警方只好將人先放了，掌握事證後再將3人陸續抓回。

回顧整起事發經過，宋姓男大生7日晚間開福斯休旅車載同學外出，行經台灣大道、河南路口時，宋男要從快車道切入慢車道，卻不慎與李男所駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞。

李男與同車的張姓、陳姓乘客見狀，氣急敗壞的下車，並將宋姓男大生從車內拖出，張、陳2人拉住男大生，李男則無視男大生不斷道歉，徒手朝其頭部一陣狂毆，將人壓在地上攻擊，一行人還囂張威脅在場所有人將電話放下，大喊「你敢報警試試看」，嚇壞男大生同學。

據了解，事發當時2車發生碰撞，瑪莎拉蒂一行人立刻打電話撂第二台車前來助陣，並持棍棒下車，但警方到場時，只見男大生同學坐一邊，動手3人坐在另一邊，並無衝突發生，動手的3人還一副沒事的樣子，悠閒坐在路邊抽菸，由於並非現行犯，3人陸續前往警局製作筆錄，結束後便離開派出所。

而男大生在同學的陪同下被送往醫院急救，經院方診治，他顱內出血、顱底骨折，目前仍躺在加護病房觀察中。男大生同學則是8日白天跟家長赴警局製作筆錄，並指證李、張、陳打人，警方掌握相關事證後，陸續將3人帶回，並依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）