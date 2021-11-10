打人現場影片曝！男大生遭押下車痛毆　瑪莎拉蒂男：敢報警試試看

記者游瓊華、白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一名18歲宋姓男大生7日晚間駕車不小心擦撞李姓男子所駕駛的瑪莎拉蒂，竟因此遭對方打到顱內出血、顱底骨折，目前仍在加護病房搶救當中，而稍早現場畫面也隨之曝光，只見瑪莎拉蒂的車主手上握著一根球棒，態度相當兇狠，而他也不管宋男不斷道歉，抓著對方的頭就是一頓猛揍，行徑非常惡劣。

從畫面中可見，當時瑪莎拉蒂上的男子拿著一根球棒下車，直接徒手就抓著宋男的頭猛打，一群人不管他不斷道歉，仍是伸手將其壓制到地板上不停痛毆，更誇張的是，當時車上的一行人還威脅在場所有人將電話放下並大喊：「你敢報警試試看。」行徑相當囂張。

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

這起事件發生在7日凌晨，據悉，當時宋姓男大生載著同學開車在行經台灣大道要從快車道切換到慢車道時，與行駛在慢車道李男駕駛的瑪莎拉蒂發生碰撞，車禍後李男與同車的張姓、陳姓乘客竟直接將男大生從車內拉下車，讓同學們全部嚇傻，而張、陳兩人拉住男大生，李男再徒手暴打男大生頭部，男大生被送往醫院救治，顱內出血、顱底骨折，至今人還躺在加護病房。

對此，宋母心痛地摀住胸口難過地表示，「我兒子被對方押車下車打，對方完全沒有談到理賠，也完全不給人家機會，當時我兒子一直一直道歉，我們也不是不理、不願意賠，對方就直接把人打成這樣。」而她也說，「這真的不可理喻、無法相信，還威脅說不能報警，這有天理嗎？」