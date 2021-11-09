老婆逃家！狠夫「上吊3歲女兒」全程冷血直播　只為逼她回來

▲泰國一名男子為了威脅妻子，竟直播「上吊」3歲女兒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷發生一起駭人案件，39歲男子尼蘭（Niran Sakulrak）為了逼迫離家出走的妻子回到自己身邊，竟用黑色尼龍繩「上吊」3歲女兒，並在臉書上直播施暴過程。他7日落網後，被指控謀殺未遂。

綜合外媒報導，在臉書直播影片中，3歲小女孩嚇得嚎啕大哭，向爸爸表示，自己已經無法呼吸。但是，尼蘭完全不理會，還說「不要害怕，我們會一起走的，就只有我們2個人。」他確認直播影片上傳臉書後，便開車載孩子前往素林府（Surin），探望親戚。

這部影片很快引發當局關注，警方循線找到尼蘭的住處，卻只發現衣物、日常用品以及黑色尼龍繩，父女倆早已不見蹤影。他們詢問鄰居，才掌握了嫌犯去向，並意外得知嫌犯為了「報復妻子」，先前就曾做過類似的事，但大家都認為清官難斷家務事，因此沒有介入。

最後，警方成功在武里南府（Buri Ram）攔截嫌犯車輛，並將小女孩交由社福單位安置。尼蘭的29歲妻子帕可考（Pakakaew）指控，因為老公長期家暴，自己才在2個月前離開，但丈夫竟三度傷害女兒，威脅她回家。此外，帕可考也否認自己另結新歡。