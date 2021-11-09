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「智商不到70」運毒到新加坡被判死　6萬人請願獲暫緩執行

記者黃翊婷／綜合報導

33歲馬來西亞籍男子納加德蘭涉嫌走私毒品到新加坡被捕，原本預計要在10日處以絞刑，但這件事掀起馬國及人權團體關注，認為他智商僅69，患有精神障礙病症，是遭人利用的受害者。對此，新加坡高等法院8日宣布暫緩執行死刑，並將在9日進行最終上訴審理。

馬來西亞男子納加德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）涉嫌販毒到新加坡被判死，民眾為他請願。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾為納加德蘭請願、點燈守夜。（圖／達志影像／美聯社）

根據《BBC》報導，2009年當時才21歲的納加德蘭（Nagaenthran Dharmalingam）涉嫌從馬來西亞走私毒品到新加坡，被逮捕時，他的大腿上還綁著43克的海洛因；由於新加坡對毒品犯罪相當嚴厲，隔年他就被判處死刑，預計要在今年11月10日執行。

不過，納加德蘭的事情傳開後，馬來西亞當局及人權團體組織開始四處為他奔走，因為經過醫學專家評估，他的智商僅69，被認為患有精神障礙。納加德蘭的律師主張，他是遭販毒集團玩弄的受害者，是需要治療與幫助的人，應該被釋放，而不是處以極刑。

但新加坡政府認為，納加德蘭在運毒當下清楚知道自己在做什麼，並未失去判斷力。據了解，目前已有6萬人簽署請願書，希望新加坡總統赦免納加德蘭。對此，新加坡高等法院8日宣布，將暫緩對納加德蘭執行死刑，並會在9日進行最終上訴審理。

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