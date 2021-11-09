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老公遭妻子家暴「刀抵脖子」顫抖求救　美警方破門竟先擊斃他

▲▼美男被妻持刀刺傷嚇壞報案　警到場竟開槍擊斃他。（圖／翻攝自YouTube／CPD）

▲男子遭老婆家暴「刀抵脖子」，警方趕到竟開槍擊斃他。（圖／翻攝自YouTube／CPD）

記者趙蔡州／綜合報導

美國日前發生一起警方擊斃求助者的特殊事件，一名居住在芝加哥的非裔男子克雷格（Michael Craig）因為被妻子持刀攻擊，打電話請求警方到場協助，怎料警員趕到現場後，第一時間竟然是朝他開槍，在他瀕死掙扎之際，還補了第2槍，導致他當場死亡。

根據芝加哥論壇報（Chicago Tribune）報導，克雷格10月4日晚間與妻子發生爭吵，妻子情緒失控之下拿刀抵住她的脖子，他趕緊一邊勸阻一邊打電話給警方求助。他告訴警察調度員說，「我現在不能移動，不然我的妻子會殺了我」、「我的孩子在這裡，他很害怕」，希望員警能派人到場求援。

克雷格讓7歲兒子詹金斯 （Patrick Jenkins）到一樓等待，員警趕到克雷格的住處後，詹金斯立刻告知是「母親持刀攻擊了父親」。當負責救援的警員即將進入公寓時，公寓內突然傳出一陣尖叫聲，他立刻持槍並衝進房間，第一時間卻是向克雷格開槍，當克雷格掙扎試圖起身之際，再補了第2槍，造成對方當場身亡。

芝加哥警方在事發1個月後，才公開了該名員警的執法影片，讓克雷格的辯護律師極度不滿，質疑警方在刻意隱藏真相。律師強調，克雷格才是受害者，還被妻子至少刺了4刀，員警不但沒有幫助克雷格，反而對其二次傷害，甚至擊斃克雷格，事後也只關心克雷格的妻子是否無恙。

報導指出，涉事員警目前已經被勒令停職30天接受調查，而克雷格的妻子因精神問題，被強制住院治療，克雷格的兒子詹金斯目前則暫時居住在親戚家，詳細案情待警方持續調查釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 

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