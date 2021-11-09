泰王爆又偷飛德國「曾用這招爽玩20後宮」　二公主斷聯母兄20年

▲泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）又被爆料私下飛往德國。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）去年新冠疫情爆發之際，他帶著約20名後宮佳麗飛到德國度假，傳聞他還將下榻的四星酒店改造成充滿古董、珠光寶氣的酒池肉林，多年來經常「遠距治國」的泰王如今又被爆出再次搭機起飛前往德國巴伐利亞邦（Bavaria）。

長期關注泰國王室動向的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）8日在推特發文爆料，「經證實，瓦吉拉隆功已飛回巴伐利亞，我的德國媒體同事說他正在慕尼黑希爾頓機場（Hilton Munich Airport），隨行人員很多，他們很快就會刊出報導。」文中還附上航班資訊截圖，上頭顯示一架泰國航空編號THA924已於8日凌晨3時18分起從曼谷起飛，並於柏林時間8日上午8時抵達慕尼黑。

▲泰王曾被拍到在德國和佳麗們騎腳踏車享受愜意生活，但泰國人民當時卻忙於擔心疫情影響生計。圖為泰王瓦吉拉隆功與皇后蘇堤達（Suthida）。（圖／路透）

由於泰王先前就曾經帶著後宮爽玩數月，這次又傳出飛往德國不免讓人懷疑，荒淫的度假之旅是否再次上演，有網友就在貼文下方發問，這次泰王是否會在國外待上很長一段時間？而馬歇爾也回應，有消息說瓦吉拉隆功似乎不會在月底前回國參與玉佛更衣儀式，但會在前泰王「拉馬九世」蒲美蓬12月5日冥誕時短暫返國。

BREAKING—It’s confirmed that Vajiralongkorn is back in Bavaria, my German media colleagues say he is at the Munich airport Hilton with a vast entourage, they will be reporting it soon pic.twitter.com/B9sgHPh7cP — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) November 8, 2021

此前，蒲美蓬最疼愛的小孫女、泰國的二公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana）5日到「尼維塔瑪帕萬寺」出席皇家功德儀式，是她自去年12月後，近1年來首次公開出席王室活動，但馬歇爾透露，她已經20年沒和媽媽以及4名親生哥哥說過任何一句話，幾乎毫無聯絡。馬歇爾還回覆網友說，「如果她有心想和他們說說話，她早就會找到辦法聯繫他們。」

《南華早報》曾報導，泰王與第二任妻子余娃希達（Sujarinee Vivacharawongse）育有4男1女，但余娃希達卻因為被指控外遇而流放英國，子女中只有唯一的女兒希里萬納瓦瑞被泰王召回，並保有公主頭銜，17歲時就創立同名服裝品牌Sirivannavari，成為時裝設計師。希里萬納瓦瑞的4名哥哥則和母親一同失去王室頭銜，現在移居美國。

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