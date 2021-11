泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

▲泰國公主希里萬納瓦瑞(Sirivannavari Nariratana)於11月5日久違地公開出席王室活動。(圖/翻攝自Instagram/welove_sirivannavari,下同)

記者張寧倢/編譯

泰國王室的「二公主」希里萬納瓦瑞(Sirivannavari Nariratana)是泰王瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)和第二任妻子生下的唯一女兒,也是前泰王蒲美蓬最疼愛的小孫女。然而,久未現身的她最近又出席了王室公開活動,但據悉她已經20年沒和媽媽說過話。

▲希里萬納瓦瑞前往皇家寺廟出席儀式。

泰國二公主希里萬納瓦瑞透過Instagram更新近況稱,她5日前往大城府邦巴因縣的「尼維塔瑪帕萬寺」出席皇家功德儀式,一連上傳了7張自己當天身穿王室傳統的正式服裝的個人照,這是她自去年12月後,相隔近1年以來首度公開出席王室對外活動。

熟知泰國王室動向的英國記者馬歇爾(Andrew MacGregor Marshall)也在推特上轉貼公主的照片,但內文卻寫道,「這20多年來,她從未與母親或4個哥哥說過話。」留言區有網友推測,身為公主,她或許真的沒有太多選擇。不過馬歇爾隨即回應表示, 「這是有爭議的。如果她想和他們說說話,她應該是可以找到辦法的。」

