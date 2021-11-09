教育部要求清華海峽研究院撤離　潘文忠：實地徹查嚴辦

▲教育部長潘文忠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，教育部長潘文忠9日表示，兩人民關係條非常明確，只要是中國黨政軍相關單位的合作，本身就是觸法、不是一般學術交流，學校常用學術交流的名義，卻不管合作對象是誰，「像這個案例，我們會嚴格徹查，也希望了解整體參與的情形」。

媒體報導，國安單位掌握，台灣清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會，赴立法院繼續進行施政總質詢。民進黨立委羅致政質詢時詢問，對於清華大學有中國機構滲入校園、設立辦公室的情形，目前教育部的了解為何。

潘文忠表示，經過教育部立刻了解，因為必須要跨部會處理，包括經濟部、陸委會等，教育部今天已經到現場速查、也會嚴辦，昨天也已經要求立刻撤離。

羅致政指出，該研究院在2016年4月28日正式揭牌，並且在2017年5月25日舉辦進駐典禮，長期都有公開活動，教育部4年來卻渾然不知，詢問教育部是否要全面清查所有大專院校，了解有無類似情況。

潘文忠說明，教育部已經函知所有學校，了解可能的相關合作案，因為《台灣地區與大陸地區人民關係條例》非常明確，只要是中國黨政軍相關單位的合作，本身就是觸法，並不適用一般的學術交流。

潘文忠也坦言，學校常利用學術交流的名義，可是卻不管合作對象是誰，「像這個案例，我們會嚴格徹查，也希望了解整體參與的情形」。

潘文忠強調，教育部會全面盤點，從之前有大學傳出「一中承諾書」等議題開始，教育部就有全面清查，「這個根本連報都沒有報，會牴觸法律也是這樣」。羅致政追問，教育部是否會祭出重罰，潘文忠則回覆「對」。