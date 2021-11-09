防清大事件重演！教育部發函各大學　兩岸合作勿涉政治內容

▲教育部發文各大學，兩岸合作不得涉及政治性內容。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，引發各界關注，教育部長潘文忠今天（9日）在立院答詢時表示，教育部昨日已經下令速查且一定重罰，而教育部今天也正式發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

根據國安單位掌握，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

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▲針對清大事件，教育部長潘文忠（右）表示已下令速查且一定重罰。（圖／記者屠惠剛攝）



此事引發各界關心，教育部昨表示，已督導清大依該校場地設備管理使用相關規定，針對本案違背法令情事，立即停止其使用並即刻撤離。

而教育部在今天也正式發函各公私立大專校院，提醒各校進行兩岸教育交流活動，要確實依照兩岸條例以及現行兩岸政策規範辦理，並應本「對等互惠」原則，若未經各該主管機關許可，不得從事與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關（構）、團體為任何形式合作行為。

教育部也提醒，與大陸地區人民、法人、團體或其他機構合作行為，不得違反法令規定或涉有政治性內容，同時各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，保留完整的審核及交流紀錄，確保兩岸正常有序的教育交流。