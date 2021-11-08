國安局證實清大遭對岸滲透攬才　中共半導體人才缺口超過60萬

▲國立清華大學。（圖／資料照）



記者林銘翰／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，國安局副局長陳進廣8日證實，國安情治單位都已密切掌握，並坦言中共目前相當缺乏半導體科技人才，缺口在60萬人以上。

媒體報導，國安單位掌握，台灣清華大學校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法於新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

立法院外交及國防委員會8日邀請陳進廣、外交部次長俞大㵢、經濟部次長曾文生、經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮、農委會副主委陳駿季等人就「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」為題進行報告，並備質詢。

民進黨立委趙天麟質詢時詢問，該則報導內容是否屬實，陳進廣表示，確實有此事，國安單位及情治單位對此都已掌握，並將掌握情況送交相關單位。

趙天麟也追問，清大是否依法申報成立這個辦公室，陳進廣則回應，這是教育部業務，但確實有一些沒有按照程序處理的問題。

民進黨立委王定宇質詢時也關切，這個辦公室是否隸屬於中國的黨政組織，陳進廣則說，對中國來說沒有所謂民間組織，所有組織都在黨的控制下；中共目前相當缺乏半導體等科技人才，缺口在60萬人以上。