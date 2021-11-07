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天冷學生想穿帽T+便服外套不能罰！教部揭學校開放「保暖衣物」原則

▲110年大學學測，考生進考場。（圖／記者林敬旻攝）

▲教育部強調，學生可依自己對天氣感受，看要穿長袖或短袖等衣物。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

明起和今天白天高溫相比，降幅恐逼近10度之多，北台灣高溫更預計預計會在20度以下。教育部指出，天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，不過，學生可以依個人對天氣冷熱的感受，要穿長袖或短袖校服，便服外套、帽T等都沒問題。

氣象局指出，明起至週二（11/8、11/9）東北季風增強，明起中部以北、東北部、東部天氣明顯轉涼。明上午起北台灣高溫預計就在20度以下，和今天白天高溫相比，降幅恐逼近10度之多，入夜之後則要留意出現16度低溫；中南部則數日夜溫差大的天氣型態，明後兩天中南部清晨與夜間低溫下探19至20度，但白天中部地區還是有機會來到26至27度，南部再溫暖一些，高溫有機會達28度。週三開始至週五（11/10～11/12）轉為乾冷型態。

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教育部指出，為維護學生人格發展權及身體自主權，並教導及鼓勵學生學習自主管理，依據「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」規定，學校應設服裝儀容委員會，審議學生服裝儀容規定、學校校服（制服、運動服）款式、材質等相關事項，且以民主參與方式，廣納學生及家長意見，訂定學生服裝儀容之規定，並經校務會議通過。

雖天氣變冷，但教育部強調，依據該原則第4點第1項第3款明定，學生得依個人對天氣冷熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等，並不得加以處罰。

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