民進黨曾反瘦肉精　柯文哲：蔡英文要不要為「當年知識不足」道歉？

記者袁茵／台北報導

面對12月18日的四大公投，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前表示，自己的立場是2好1壞，意即同意「反萊豬」、「護藻礁」，但反對「重啟核四」，並沒明確表態「公投綁大選」立場。柯文哲9日被問到「反萊豬」公投立場，他直言，2012年總統蔡英文反對萊克多巴胺，結果現在不一樣，「蔡英文要不要出來道歉？說當時知識不足、反對錯了？」

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲9日赴台北市議會備詢，針對年底4大公投的「反萊豬」公投時，民進黨籍台北市議員張茂楠表示，萊豬無食安疑慮，開放美牛進口多年食安把關良好，國民黨不應該對美豬有雙重標準，且美豬符合國際標準，依據國際標準展現跟世界接軌決心，最後是排除貿易障礙，「我們能夠鎖國嗎？我們應該去管理，而不是一昧反對，讓大家覺得台灣因為反對而反對、因為意識形態作祟。」

柯文哲則回應，最近在看2012年從總統蔡英文、民進黨立法院黨團總召柯建銘等一堆民進黨人士都「堅決反對萊豬」，「（我）實在是深受感動，但怎麼現在變不一樣了？實在是⋯」

張茂楠指出，美牛的時候有沒有科學根據？不能夠停留在10多年前的觀念與時代，時代已經進步了。柯文哲提及，這題他有標準答案，倘若當初行政院照他的意見「源頭管理、明白標示」就好了，「為什麼要搞這麼複雜？奇怪！」

柯文哲強調，「我就跟你吐槽，我最近在網路上看到2012年蔡英文怎麼罵萊豬的，現在要不要為了那時行為道歉？」而張茂楠稱「當時科學依據沒像現在這麼精準。」柯文哲則直言，「所以蔡英文要不要出來道歉？說當時知識不足、反對錯了？」

最後，柯文哲表示，反萊豬議題很簡單，就是「源頭管理、明白標示」，要吃的就吃，不吃的別吃。