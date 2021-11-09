記者陳家祥／台北報導

台北市警察局8月人事大調動，其中包括市長柯文哲6年的貼身隨扈陳文鐘也一起輪調。但9日爆出內幕，是因陳文鐘被檢舉「撈過界」，才遭柯調職。面對議員陳怡君質疑知情輕放，明知陳打著柯名號在外招搖撞騙，但僅調職處理，柯表示，「你要說他招搖撞騙就要有實質證據」。

▲台北市長柯文哲備詢。（圖／記者陳家祥攝）



據週刊報導，擔任柯文哲隨扈6年多的陳文鐘，日前悄悄被調職到大安分局出任行政組長，原因是5月疫情爆發時期，有一名在北市警擔任要職的林姓警官向柯文哲報告，收到陳文鐘擔任隨扈期間撈過界、操守不佳的檢舉，讓柯文哲聽聞後大怒，決定將對方調離身邊。

報導指出，陳文鐘多次因操守不佳遭檢舉，近年還打著「市長祕書」身分，與企業或商家建立關係，甚至稱「有事情要聯絡市長可找我」，並常靠勢向商家討優惠券、A禮品。

在柯文哲出書時，陳文鐘還會拿企業老闆回送的公關書以優惠價格在活動現場賣給粉絲，幫忙柯文哲訂外縣市高鐵票時，不僅刷自己的信用卡賺紅利，還常常高鐵行程「雙頭報帳」，除了向民眾黨核銷，又以市長勤務名義拿去警局報帳，恐有觸法之虞。

針對週刊內容，柯文哲9日下午答詢時表示，第一點，警察局因為松山分局的事件，前局長陳嘉昌那時候也要走，後來新任局長楊源明上任後，一開始還問楊，真的要滿6年全調？這樣要調400多個，要不要分階段？楊說這樣反而麻煩。

但柯文哲要接著繼續講時，隨即被陳怡君打斷，直言柯輕輕拿起輕輕放下？陳文鐘對外自稱是市長秘書招搖撞騙，一點都不知情？柯表示，「你要說他招搖撞騙就要有實質證據」。

此外，陳怡君還爆料，質問陳文鐘，「你有沒有在市長室偷吃橘子？你偷吃橘子又沒有把嘴擦乾淨？不然怎麼會有今天周刊這麼聳動的報導？而市長現在還在裝聾作啞」。你有沒有偷吃橘子？我先問一下陳文鐘，你沒有偷吃橘子？真的是很愧對這顆橘子。

對此，柯文哲先是搞不清楚狀況，反問，「水果很多種，你為什麼特別指橘子？」陳怡君說，市長你自己知道，市長室有一個橘子，而且你沒有擦嘴把嘴擦乾淨，還射後不理，有沒有？柯表示，不會吧，哇，這指控太大，這哪有可能。

針對議員指控，陳文鐘僅表示，「謝謝議座，我們就配合調查」；警察局長楊源明則表示，警察局已經請政風督察單位，依照週刊內容進行調查