快訊／柯文哲：北市疫苗通行證只要用戶同意　「我不想搶中央風采」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前主張，要透過「台北通」App推行「疫苗通行證」，而且已經準備好了，只差中央同意介接問題。柯文哲9日被問及此事，他直言「其實我不用中央同意也可以做」，只要透過用戶同意，找任何醫院都可以接健保署資料庫，但局處覺得以後還要跟中央長期合作，「不想搶了他（中央）的風采」。

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（資料圖／記者林敬旻攝）

柯文哲9日赴台北市議會備詢，台北市議員鍾佩玲提到，柯文哲過去一直向中央喊話北市要推疫苗通行證，還稱「都準備好了」、「只差中央介接」，所謂「準備好了」到底為何？

柯文哲回應，「其實我不用他（中央）同意也做得起來。」只要台北通的用戶同意，用聯合醫院或找任何一家醫院，都可以去連接健保署資料庫，「其實我不用中央同意都可以做。」

被問到疫苗通行證的具體規範，柯文哲指出，像是進出議會要用記名卡，還是QRcode？老人共餐要儘速恢復，每個敬老卡都有記名，只要嗶就可馬上使用，「我倒覺得中央不知道在拖什麼東西，所以想說不管了，乾脆下令直接介接也可以。」

▲台北市議員鍾佩玲。（資料圖／記者林敬旻攝）

鍾佩玲提到，上週三台北市秘書長陳志銘請衛生局、資訊局、商業處和悠遊卡公司開了「研議出入公共場所之健康通行證作法會議」，但會議結論完全沒有提到適用範圍，柯文哲稱通行證用在餐廳或老人共餐，可是詢問市場處、民政局與社會局，對方說從未開過疫苗通行證相關會議。

柯文哲則表示，「因為⋯我是主張可以做啦！不過他們想說，以後還要跟中央長期配合，不想搶他（中央）的風采。」

鍾佩玲強調，這不是搶風采的問題，而是不能跟中央抵觸，指揮中心已有說明，疫苗護照或接種證明以國際間出入境為主，國內沒有規劃使用，中央不希望在國內變成限制自由的存在，現階段只有「非絕對必要消費行為」才會要求業者、顧客提出接種證明，中央地方應好好討論此政策，中間可能有適法性，希望柯文哲別再用放話方式、情緒勒索叫中央給資料。

柯文哲認為，技術上問題早已解決，現在問題是北市要不要恢復老人共餐？如果要的話，一定得用此方法，不然會變成每個老人都得帶小黃卡，「如果要照中央方法，請問老人共餐要什麼時候恢復？再拖下去⋯我是不反對啦！反正我可以省很多錢。」

最後，鍾佩玲說，拜託配合中央時程跟防疫規範再推出疫苗通行證，不要北市自己特立獨行，通行證牽涉問題不只有執行細節，還包括外縣市通勤民眾，難道新北市、桃園市、基隆市的人沒有北市疫苗通行證，在台北市就要寸步難行嗎？