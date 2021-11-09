表揚全國特優及模範清潔人員　饒慶鈴：感謝防疫護家園

▲台東唯一獲獎者，東河鄉公所鄭振端隊員。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為感謝清潔人員不畏寒風烈日，終年恪盡職守地執行垃圾清運、資源回收、道路清掃等與民眾生活息息相關的工作，環保署今日於台東縣盛大舉辦110年全國特優及模範清潔人員表揚典禮。縣長饒慶鈴受邀參加並表示，感謝環保署首次在台東舉辦全國模範清潔人員表揚頒獎活動，獎勵來自全國各縣市評選出的103位模範清潔人員，其中1位為台東縣東河鄉公所鄭振端隊員，感謝清潔同仁終年為清潔工作的付出與辛勞，尤其近幾個月共同為守住疫情而努力，期勉大家持續為清淨家園一起打拼。

此次典禮主題為「感恩有您，防疫相挺」緊扣今年國內疫情的爆發，縣長饒慶鈴表示，感謝每1位辛苦付出的清潔隊員們，這2年除執行垃圾清運資源回收等工作外，更大量投入防疫工作，台東成立防疫清消大隊計有191人，由各鄉鎮市清潔隊員所組成，為守住疫情而努力，每逢連假更提高清消頻率和熱點，守護公共場域的防疫；另也感謝環保署持續對清潔隊員的重視，近2年補助購買防穿刺安全手套、安全鞋及護腰等防護裝備，以降低作業時的風險，讓環保英雄能在安全工作環境下持續努力，打造美好的生活之地。

環保署長張子敬提到，這2年我們的環保英雄戴起防疫面罩，「疫」不容辭的支援防疫消毒工作，穿起防護衣，揹著消毒機具前往確診者足跡、學校及人潮較多且出入頻繁的公共區域等進行消毒；在多變的天氣下，這群口罩下的環保英雄，仍默默的為了維護環境及防疫而盡責，讓我們擁有安全舒適的生活環境，期望表揚活動能給予英雄們最誠摯的感謝。

環保局長郭建成指出，今年度選出的103位模範清潔人員，其中1位為台東縣東河鄉公所鄭振端隊員，感謝台東縣全體清潔隊員在工作崗位上的認真負責，努力為民服務，並在防疫工作上守護家園、守護縣民的健康。