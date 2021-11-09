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登山客高山症發作引發肺水腫　關山警籲民眾量力而為

▲協助就醫，所幸並無生命危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲協助就醫，所幸並無生命危險。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局轄內的「南橫山區」，不僅擁有鬼斧神工的自然風光及地貌，另外還有天然野溪溫泉，所以每年都吸引成千上萬的登山客到此一遊，尤其目前進入到秋季，正所謂「秋高氣爽」，許多山友們均呼朋引伴「相招」登山，但是「爬山不是散步」，應該穿著的保暖衣物、輔助仗及登山靴等裝備，還有口糧及飲水等等，通通缺一不可，最重要的是一定要申請入山證，以保障自身及同行山友安全，方能「快快樂樂爬山、平平安安下山」！

向陽派出所所長陳金雄9日接獲分局勤務指揮中心通報，稱「登山客高山症發作引發肺水腫，目前已快抵達2.7公里登山口，請前往協助」，陳所長立刻驅車前往，同時間轉報消防利稻小隊派遣救護車協助後送就醫；警消抵達登山口時，還好黃民(68年次)在友人陪同下安全下山，經救護人員初步檢查，並未引發其他器官受損，隨後以救護車送至慈濟關山分院治療，所幸並無生命危險，也讓大家鬆了一口氣。

所長提醒欲登山民眾「裝備要齊全、量力而為之」，有些民眾自恃「身體健康、頭好壯壯」，登山時只準備簡易的裝備，甚至穿著一般布鞋及衣物就出發，熟不知，山徑崎嶇險惡，有時還要涉溪，而且隨著海拔升高，天候更是難以捉摸，這都是初次登山者始料未及的狀況；登山最好請有經驗者當嚮導，在衣物、裝備、口糧及飲水上，寧願準備多一些，也不要少一點，方能開心爬山、安全下山！

關山警察分局表示，向陽派出所位於海拔2,312公尺處，其功能與平地派出所並無二異，但是本於行政一體的概念，還要協助救難單位救災(難)等工作，因為員警在此地區服務年資久，對山區路況及天候變化均相當熟悉，能夠提供正確資訊給救難隊伍當作重要參考依據，對於後續救援也有決定性的幫助；於此再次呼籲民眾，登山是一項專業的戶外運動，甚至是極限運動，一定要備妥相關登山器具及裝備，並檢視自身身體健康狀況，切勿「鋌而走險」，方能讓行程盡興又安全！

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