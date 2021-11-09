名嘴稱國策顧問有黑道背景　黃承國提告反遭認證「天道盟的」

▲前國策顧問黃承國曾被法院裁判書記載為「天道盟的」、「具黑道背景」。（資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

前國策顧問黃承國，不滿在職時被名嘴謝寒冰受訪指控他有黑道背景，「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老」，黃怒告謝涉嫌誹謗以求自清，但台北地檢署調查，黃承國的確被法院判決書寫著是「天道盟的」，而且政治評論已有信者恆信，不信者恆不信之趨勢，黃的社會評價不一定會因此受損，9日以罪嫌不足處分不起訴謝。

民進黨台北市黨部5月爆發「趙介佑之亂」，前黨部主委黃承國也牽連其中，當時謝寒冰接受中天新聞採訪稱黃承國「帶著蔡英文去拜訪各地的角頭大老…蔡英文會不知道黃承國有黑道景嗎？」另外又上TVBS新聞大白話節目稱：「…另外一個角頭據我所知是有見…唉！整個中南部他很多兄弟他都認識，他都可以幫她介紹，所以能夠幫蔡英文開拓一個新的天地…。」

▲謝寒冰挨告誹謗國策顧問有黑道背景，結果獲不起訴。（資料照／記者羅志華攝）

黃承國不滿被指為黑道，控告謝寒冰誹謗，但檢察官查詢司法判決，台北地院曾在2001年的判決中提到「所有事情均由天道盟的黃承國處理」，2008年高院另1份裁定書也寫著「被害人邀同具黑道背景的黃承國介入」等文；民進黨也曾在2015年發布電子報，公開黃承國曾陪同蔡總統參拜大安區福佑宮的行程，可見謝寒冰說黃承國有幫派背景，並非無所本。

檢察官認為，國策顧問過去的不良言行和犯罪紀錄都是可受公眾及媒體公平事項，且與公共利益高度相關，不只是私德問題，而且，民眾已熟悉不同媒體會有特定立場，這次只有部分媒體報導謝寒冰相關言論，光譜另一端立場的媒體則沒有相關報導，在政治評論言論，已有信者恆信，不信者恆不信趨勢下，黃承國社會評價不一定有受到貶抑，也不能光以謝有特定立場，就說他發言有惡意，因此處分不起訴。

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