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反核方批「擁核者自我陶醉」！預告12／4從貢寮「大爆走」到總統府

▲▼反核方批「擁核者自我陶醉」！預告12／4從貢寮走到總統府。（圖／全國廢核行動平台提供）

▲反核方批「擁核者自我陶醉」。（圖／全國廢核行動平台提供，下同）

記者許展溢／台北報導

四大公投案12月18將進行，11月13日由中選會主辦電視意見發表會將登場，一連進行5場發表會。全國廢核行動平台今（9日）提到，5月疫情間有2週內就收到超過3000位朋友郵寄支持，成立南、北兩反方辦事處，12月4、5日兩天更要從貢寮走到總統府。

全國廢核行動平台表示，有別於支持核四續建的公投發起方，一人參加5場發表會，平台希望將過去反核四的各種聲音集結，由象徵不同領域、族群的代表上台發表社會多元反核的觀點，並集中在與年輕世代的對話，特別邀請在社群上有影響力的夥伴協力上場。

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地球公民基金會副執行長蔡中岳說，不知道是擁核勢力過於單薄僅能一人上陣，抑或個人英雄主義作祟，過於自我陶醉所以只有一人上場，反核的多元民意將透過不同代表來發聲，搓破過去擁核勢力的諸多流言，讓民眾在知道減碳不用靠核能、核四就在斷層旁也無法發電、充滿核安危機的台灣，不適合核電發展等真相後，投下神聖的一票。

▲▼反核方批「擁核者自我陶醉」！預告12／4從貢寮走到總統府。（圖／全國廢核行動平台提供）

▲反核方公開核四不能重啟理由。

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣認為，核能是科學問題也是政治問題，但更是在地居民的生存議題，核能支持者老是強調科學，卻用了最政治的公投來升高議題衝突，對在地居民極為不公。幾位代表在本月初也曾拜會過核四廠在地的鹽寮反核自救會，透過在地反核耆老，再次聆聽過去在地居民反核的血淚史，並在曾精準預言核四會建、但不會發電的澳底仁和宮前參拜，希望帶著貢寮人的心聲讓全台灣知道，在活動斷層旁的核四不能使用。

除電視上意見發表會外，廢核平台將在11月27舉辦「齊心鞋力，反核有力—核四不同意行動」，並在12月4日、12月5日兩天，舉辦從貢寮出發，以步行的方式走往總統府的「核四大爆走」行動，表達核災發生時的無力與風險。

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