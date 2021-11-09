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社會 社會焦點 保障人權

名模前夫陳威陶挨告　獵犬暴衝咬傷鄰婦「腳踝濺血急救」

▲▼超級金礦控股集團SPG，緬甸金礦吸金7億元案，被告陳威陶。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳威陶因飼養的獵犬暴衝咬傷人挨告後賠償10萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名模王靜瑩的前夫陳威陶在家飼養了1隻獵犬，去年疑因沒有栓好，突然衝出家門，猛咬經過的70多歲老婦人，老婦人腳踝被咬到濺血，社區警衛發現趕緊打119將老婦送醫急救，陳威陶事後坦承疏失，賠償老婦10萬元獲得和解撤告，台北地檢署9日處分不起訴。

前南港輪胎董事陳威陶在和王靜瑩離婚後，鮮少再上新聞版面，4月間才因涉嫌參與「超級金礦控股集團」吸金7億案，被檢調約談後，以27萬元交保，當時陳威陶還對捲入官非感到委屈與無奈。

2020年10月某天的上午9點多，住在陳威陶家附近的老婦人正要出門，走到陳威陶家門口時，突然有隻獵犬衝出來，一口咬傷老婦人的腳踝，老婦人驚嚇跌倒在地，附近民眾和社區警衛發現後，上前趕走獵犬，並通知救護車將老婦人送醫，經診斷老婦人腳踝有撕裂傷。

事後老婦人控告陳威陶涉嫌過失傷害，陳威陶承認沒有把獵犬關好，經檢察官安排雙方進行調解後，老婦人同意收下10萬元和解金，並撤回告訴，台北地檢署因此將陳威陶處分不起訴。

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