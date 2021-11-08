氣候變遷COP26大會桃園不缺席　鄭文燦連線分享綠能推動經驗

▲鄭文燦連線COP26台灣日活動現場。（圖／翻攝鄭文燦臉書）



記者杜冠霖／台北報導

2021年聯合國氣候變化大會，又稱第26次締約方會議（COP26）日前在英國格拉斯哥展開，台灣代表團7日舉辦「COP26台灣日」活動，總統蔡英文透過錄影方式致詞，桃園市長鄭文燦也遠距連線活動現場，並分享分享桃園在綠能推動的計畫與成果。

近期國際社會上最受矚目的「聯合國氣候變化綱要公約」第26屆大會(COP26)，鄭文燦指出，桃園不但沒有缺席，更是台灣唯一親臨現場的城市，向世界分享桃園經驗。

COP26被譽為史上最重要外交會議之一，因美國總統拜登的出席，更成為鎂光燈的焦點，鄭文燦表示，桃園從2015年的COP21就開始參與，當年，各締約方協議的「巴黎協定」取代了「京都議定書」，希望世界共同抵抗地球暖化。

這次大會於英國時間11月7號舉辦台灣日，讓台灣登上世界的舞台，向國際分享一系列對抗氣候變遷的經驗。在蔡英文替大會開場致詞後，鄭文燦也透過連線，分享桃園在綠能推動的計畫，鄭表示，桃園有豐富的產業聚落，全台的工業產值第一，用電量占全國的七分之一，能源轉型成為達成城市永續發展不可迴避的議題。

對於綠能發展，鄭文燦說，桃園市政府在2016年就制定了《桃園市發展低碳綠色城市自治條例》，並率先六都於2018年成立「綠能專案推動辦公室」，成立單一窗口，處理跨部門的綠能政策推動與諮詢。

鄭文燦表示，全市再生能源裝置以太陽能、風力及生質能為主，累計再生能源裝置容量共63萬8,000瓩(638MW)，為北台灣最高，每年預估可生產12.8億度綠電，年減碳量約65.1萬公噸。

對於永續發展目標，鄭文燦表示，桃園市將聯合國永續發展目標（SDGs）落實到城市治理，是全球第17個城市主動發表自願檢視報告（VLR），並提出「桃園綠電城計畫」，目標於2030年達成120萬瓩（1.2GW）再生能源累計裝置容量。

在綠能運輸方面，鄭文燦指出，桃園市的電動機車已達7萬8,000輛，是全台灣第一名，同時桃園也是第一個實施共享電動機車系統GoShare的城市，並持續擴大推動電動巴士的佔有率，扶植電動巴士產業，讓綠色運輸成為城市的特色。