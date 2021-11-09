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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡英文疫情後最想去的國家曝光！　點名是「勇敢的國家」

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，主席蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文9日首度「獻聲」黨部「耳朵出遊不出油」的podcast頻道。她在節目中除了談公投議題與國際外交外，也透露在疫情結束後，在外交處境和考量許可下，她想去立陶宛看看，因為立陶宛是一個勇敢的國家。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，這是蔡英文錄製的第一個podcast節目，蔡英文從網友有興趣的國際外交，一路談論到年底的公投議題，在新的平台podcast上，與聽眾互動。

范綱皓說，「耳朵出遊不出油」頻道是以「蔡英文＆DPP」的名義開設，由年輕的同仁企劃製作、擔任主持人，介紹不同的國際體驗、議題，帶領聽眾透過聲音，了解重大議題。

蔡英文在podcast節目中，說明疫情期間的防疫工作，也首度談到防疫期間處理疫苗的幕後心情，及鮮為人知的外交工作；同時，也深入談到「核四」、「第三天然氣接收站」等能源議題。

蔡英文在節目中表示，「重啟核四」不會是台灣未來的選項。因為核四不安全、核廢料的問題亦尚未得到解決，北部各縣市的首長們也都公開表達不能接受核四重啟。

在三接議題上，蔡英文說，現在在大潭電廠的第三天然氣接收站的方案，是一個雙贏的方案，既可以保護藻礁，也讓天然氣接收站可以順利建起來，解決北部供電問題，希望國人對「三接遷移」案能夠投下不同意票。

最後，蔡英文表示，在疫情期間，因為防疫不常有公開行程，但外交與防疫工作從來沒停止過，也透露疫情結束後，在外交處境和考量許可下，想去立陶宛看看，因為立陶宛是一個勇敢的國家。

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