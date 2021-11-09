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社會 社會焦點 保障人權

她常在浴室跌倒獲理賠2300萬　癱瘓後申請失能被查出驚人真相

▲▼廖芳誼涉嫌詐騙失能理賠保險金。（圖／記者劉昌松攝）

▲廖芳誼涉嫌裝癱詐騙失能理賠保險金遭檢察官提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

婦人廖芳誼在過去5年多來，時常以浴室跌倒傷到腰椎等理由，向保險公司申請意外、醫療理賠，共拿到2300萬元後，竟然食髓知味，在去年又想以傷勢惡化，癱瘓在床等理由，申請失能補助500多萬元，保險公司起疑提告，檢警調查發現，廖婦竟然在開完庭就自己踏上計程車，根本就是詐保，台北地檢署9日依詐欺罪嫌起訴。

檢警調查，年約50歲的廖芳誼先前就買了不少意外、醫療、失能補助等各種人身保險，2016年開始，不斷以在浴室跌倒，須住院治療、復健等理由，向保險公司申請理賠，由於廖婦都能提出相關診斷、住院以及腰椎開刀證明，因此保險公司不疑有他，陸續撥付了超過2300萬元的理賠金給廖婦。

而廖婦就這樣經常在各大醫療院所巡迴住院，但老是拒絕接受復健治療，領到的理賠金除用來支付住院開銷，還拿去購買儲蓄險當投資，直到2020年間，廖婦更進一步以傷勢惡化，無法自行行走、站立等，幾乎下半身癱瘓，還有尿失禁等後遺症，只能臥床等理由，向國泰、南山2公司申請失能理賠金。

先前已經被廖婦跌倒拿走很多理賠金的南山人壽察覺有異，派人觀察，懷疑廖婦仍可自由行動，決定拒絕理賠，檢警獲報後，多次通知廖婦到案說明，廖婦卻不願出面，反而是到處向監察院、金管會等單位陳情，指控南山人壽不當拒賠。

▲老年,老人,阿公,爺爺,輪椅,生病,復健,照顧,長期照顧,居家照顧。（圖／翻攝自pixabay）

▲被告經常以腰椎受傷為由，在各醫院巡迴住院，卻又拒絕接受復健治療。（示意圖／翻攝自pixabay）

2021年8月間，檢警發動搜索，發現廖婦好端端地坐在家中，請她到警局、地檢署接受訊問時，又不斷露出被打擾的不耐表情，還抱怨自己癱瘓了，警察竟然不扶她上下輪椅。

其實辦案人員伺機在旁蒐證，發現除了身形較瘦小的廖婦同居人偶而出手扶貼在廖婦背上外，廖婦以助行器行走時，不像其他下肢無力病患，需要先把助行器往前挪，再把身體往前拉進，而是身體先往前靠向助行器，再把助行器台向前方，更誇張的是，廖婦可以自己抬腳跨進計程車。

檢察官調查，原來當初廖婦申請失能理賠的診斷證明，其實只是一般診所醫師，根據她的舊疾紀錄以及口述病況撰寫，即使是巴氏量表也是由她自己陳述生活上的不便利，實際上廖婦根本行動自如，因此以廖婦涉嫌詐欺國泰60萬元既遂，詐欺南山500萬元未遂等罪提起公訴。

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