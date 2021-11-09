周玉蔻「暗指顏家」！控爆料者遭封口　警政署說話了

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近日資深媒體人周玉蔻於政論節目及臉書指摘「爆料者心驚驚、不敢接電話、不願再受訪！誰在消音、封口？」意有所指台中立委補選中顏家勢力龐大，甚至周玉蔻主持節目時邀約台中市議員林德宇上節目，曾撥打電話給台中市警局長蔡蒼柏談及此事、蔡蒼柏允諾：只要被害人出面報案，警方一定辦！

▲台中市警局長蔡蒼柏受訪強調：只要被害人出面報案警方一定受理調查。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署9日下午發表聲明表示，已請台中市警局主動調查周玉蔻所指是否涉及暴力恐嚇等情事，並指派刑事警察局支援偵辦，務求嚴正執法、防制暴力。警政署表示，會請台中市警察局主動聯繫相關當事人，訪查遭受恐嚇過程及事證，據以偵辦；如果名嘴、民代等當事人有安全疑慮，警方也會妥適規劃勤務，確保當事人及其家屬人身安全。

但頗富趣味的是，名嘴或者各方民代、候選人及地方人物，目前對於顏家黑勢力的都僅限於影射陳述，迄今沒有任何自稱被恐嚇的名嘴、議員、地方人士出面向警方報案。

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