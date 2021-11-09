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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒遲未宣布投入補選　藍營人力曝：炒米粉、煮水餃是關鍵

▲▼沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動土，顏寬恒現身。（圖／民眾提供）

▲顏寬恒日前出席沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動土，面對媒體詢問是否投入補選不願回應。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中第二選區、台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免成功，外界認為前立委顏寬恒將投入補選，但顏家至今遲遲未有動作，面對媒體詢問都快閃不予回應。藍營人士透露，雖然鎮瀾宮董事長顏清標曾說過「成功不必在顏家」，但最終仍會由顏寬恒披掛上陣，唯「不打沒把握的仗！」中二選區選民結構變化大，傳統陸戰已無法勝出，如何做才能擊敗對手、符合大家期待，至今內部都還在討論，才遲未宣布。

顏家罷免後僅召開一次記者會，顏清標不滿媒體人周玉蔻連日攻擊針對「綁架大甲媽」等言論反擊，之後面對媒體詢問都不願多談，甚至今天(9)日周玉蔻又指顏清標欠銀行1.8億元倒債，霸佔法拍屋當服務處等，服務處也不予回應。

藍營人士坦言，這次罷免案陳柏惟催出7萬3433張不同意票，只比同意票少4466票，讓人相當詫異，也是顏家至今仍低調原因。

「顏家在2020年敗選後還是持續耕耘在地，有基本票源，但坦白說，傳統炒米粉、煮水餃、搏感情模式已無法續行，攤開今年台中各行政區人口，北屯都負成長了，但包括沙鹿等中二選區的人口還是正成長，烏日也在蓬勃發展中，當選民結構不斷年輕化、改變，加上林靜儀如女版3Q，網路聲量、空戰能力強大，顏寬恒怎麼樣才能打贏成為關鍵，讓他不敢貿然宣布。」

至於綠營暗諷顏家輸不起，所以至今才不宣布是否投入補選，藍營人士透露，「遲早都要宣布，不會因為晚點宣布就被認為輸得起，但不打沒把握的仗，總不能宣布後才在想怎麼贏！」

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